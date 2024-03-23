جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تطلق فطوركم بين أهلكم في العين

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية فعالية "فطوركم بين أهلكم" والتي استضافها هلال الكعبي عضو المجلس الوطني الكعبي في استراحة الساد بمنطقة العين، وبحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ سهيل بن حشر آل مكتوم، والشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري، والدكتور خليفة الظاهري مدير الجامعة، والدكتور محمد الهاملي رئيس مجلس أمناء الجامعة، إلى جانب عدد من الطلبة الدوليين.

وتضمنت الفعالية مأدبة إفطار ضمن أجواء إماراتية تعبق بروح الأصالة، وتعرف الطلبة الدوليين بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي

وبتراثه وهويته الوطنية، وهو ما يظهر جلياً في

باقة العادات المرتبطة بشهر رمضان.

وفي هذا الإطار قال الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان في حديثه لـ "البيان": "سعيد جداً لكوني في هذه الفعالية التي تجمع العديد من الشخصيات الرائدة، إلى جانب دعوة الطلبة الدوليين من جنسيات مختلفة على مأدبة الإفطار الرمضانية في منطقة العين، وهذا في حد ذاته يؤكد أن دولة الإمارات انتهجت التسامح منذ التأسيس، بل واحتضنت باقتدار ثقافات العالم، لتؤسس نموذجاً عالمياً فريداً فيها. فهي قصة استثنائية بدأت خيوطها بفكر القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإيمانه الشديد بقيمة التسامح، لتنعكس معانيها في حياة شعب وأخلاق وطن".

وأشاد الشيخ الدكتور

سعيد بن طحنون آل نهيان بدور جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في صناعة قادة المستقبل، لما تمتلكه من مقومات النجاح والتفرد، فضلاً عن أنها تضم نخبة من العلماء والمفكرين في مجال العلوم الإنسانية، لمواصلة الارتقاء في بناء الإنسان رهان الماضي والحاضر والمستقبل.

من جانبه، قال هلال الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: "إن هذه الفعالية تجسد الحرص التام على ترسيخ قيم التسامح ليصبح نهجاً متجذراً في الهوية الإماراتية، وأولوية وطنية انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأهمية التسامح كركيزة أساسية لمجتمع متحضر ومستقبل مستدام".

وأشار الكعبي إلى أن فعالية "فطوركم بين أهلكم" تجسد العادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الإماراتي وقيم التراحم والتسامح التي يتمتع بها.

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