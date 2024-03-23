بوتين يتوعد بمعاقبة المسؤولين عن مذبحة قاعة الحفلات

أعلنت روسيا، السبت، أنها اعتقلت المسلحين الأربعة المشتبه في تنفيذهم مذبحة قاعة الحفلات قرب موسكو، وتوعد الرئيس فلاديمير بوتين بتعقب المسؤولين عن الهجوم ومعاقبتهم.

وأعلن تنظيم "داعش"

مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الجمعة، لكن توجد مؤشرات تشير إلى أن روسيا تتعقب صلة أوكرانية رغم النفي القاطع من مسؤولين أوكرانيين لأي دور لكييف في الواقعة.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية إن 133 شخصاً قُتلوا، بينما قالت مارجريتا سيمونيان مديرة قناة "روسيا اليوم" الرسمية في وقت سابق إن عدد القتلى بلغ 143 وذلك دون أن تذكر المصدر.

وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون إنه جرى اعتقال 11 شخصاً منهم أربعة مسلحين.

وأضاف "حاولوا الاختباء والتوجه صوب أوكرانيا حيث، وفقاً لبيانات أولية، كانت ثمة نافذة مجهزة لهم على الجانب الأوكراني لعبور حدود الدولة".

وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن المسلحين اعتُقلوا في أثناء توجههم إلى الحدود الأوكرانية وأنهم على صلة بأشخاص في أوكرانيا. وأشار إلى نقلهم إلى موسكو.

ولم يقدم بوتين أو جهاز الأمن علناً أي أدلة على وجود صلة لأوكرانيا التي تخوض روسيا حرباً معها منذ 25 شهراً.

وقال أندريه يوسوف المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية لرويترز: "لم تشترك أوكرانيا بالتأكيد في هذا الهجوم الإرهابي. تدافع أوكرانيا عن سيادتها أمام الروس وتحرر أراضيها وتقاتل جيش المحتلين وأهدافهم العسكرية، لا المدنيين".

ولدى تنظيم "داعش"

دافع قوي لمهاجمة روسيا التي تدخلت ضده في سوريا عام 2015، وقال محللون أمنيون إن إعلانه جدير بالتصديق على ما يبدو نظراً لتطابقه مع نسق هجمات سابقة.

لكن خبيراً بارزاً قال إن الأمر المفاجئ وغير المعتاد أن يضع المهاجمون خطة هروب وينفذوها بدلاً من مواصلة الهجوم إلى أن يتم القضاء عليهم.

وقال آدم دولنيك الخبير الأمني التشيكي الذي يدرس هجمات سابقة لجماعات إسلامية في الهند وكينيا وروسيا وغيرها إن إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته يبدو جديراً بالتصديق، إلا أن "ذلك لن يثني الروس عن الاستفادة من ذلك في أجندة سياساتهم الخارجية في مواجهة أوكرانيا والغرب".

وأضاف أن العامل الوحيد غير المعتاد هو أن الجناة هربوا على خلاف هجمات المسلحين الإسلاميين المعتادة حيث ينفذ الجناة الهجمات وهم مستعدون للموت ويتوقعون أن تصيبهم قوات الأمن بالرصاص في نهاية المطاف.

خطاب بوتين

صنف بوتين العدو "إرهاباً دولياً"، وقال إنه مستعد للعمل مع أي دولة تريد هزيمة العدو.

وقال بوتين: "جميع الجناة والمنظمين ومَن أمروا بارتكاب هذه الجريمة سيُعاقبون بشكل عادل ولا مفر منه. أياً مَن كانوا، وأياً كان مَن يوجههم". وأضاف: "سنحدد وسنعاقب جميع مَن يقفون وراء الإرهابيين ومن أعدوا هذا العمل الوحشي، هذا الهجوم على روسيا، على شعبنا".

وقال أندري كارتابولوف أحد كبار النواب الروس إنه يتعين أن تقوم روسيا برد "لائق وواضح وملموس" في ساحة المعركة إذا تبين أن أوكرانيا ضالعة في الهجوم.

ونددت دول غربية، منها الولايات المتحدة التي توترت علاقتها بموسكو منذ حربها على أوكرانيا، بالهجوم وعبرت عن تعاطفها مع الروس المتضررين. وعبرت بعض القوى العربية وكثير من الجمهوريات السوفيتية السابقة عن صدمتها وأرسلت تعازيها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان "نندد بالإرهاب بكل أشكاله ونقف متضامنين مع الشعب الروسي في حزنه على فقد الأرواح جراء هذا الحدث المروع".

وأظهر مقطع فيديو جرى التحقق من صحته لهجوم الجمعة مسلحين يرتدون ملابس مموهة وهم يفتحون النار بأسلحة آلية على الحضور في قاعة (كروكوس سيتي) للحفلات بالقرب من موسكو. وأظهر المقطع أشخاصا يجلسون في مقاعدهم ثم يهرعون إلى أبواب الخروج مع تكرر دوي إطلاق النار وسط الصراخ.

وقال محققون إن بعض الأشخاص لقوا حتفهم جراء إصابتهم بأعيرة نارية، بينما لاقى آخرون حتفهم نتيجة لحريق ضخم اندلع في المجمع. وذكر صحفيون أن المسلحين أضرموا النيران باستخدام بنزين من عبوات حملوها في حقائب ظهر.

استجواب مشتبه فيه

نشرت سيمونيان مقطعا مصورا لأحد المشتبه فيهم، وهو شاب ملتح، وهو يخضع للاستجواب بعنف على جانب الطريق ويرد بلكنة روسية عسيرة الفهم على وابل من الأسئلة. وقال إنه جاء من تركيا في الرابع من مارس وتلقى تعليمات من أشخاص مجهولين عبر تليجرام لتنفيذ الهجوم مقابل المال.

وكان الرجل يرتجف طوال الاستجواب. وظهر في البداية وهو مستلقٍ على بطنه ويداه مقيدتان خلف ظهره، وذقنه مستندة إلى حذاء شخص يرتدي زياً مموها. وفي وقت لاحق تم رفعه على ركبتيه.

وظهر رجل آخر مصاب بجروح وكدمات في وجهه خلال استجوابه بالاستعانة بمترجم في أثناء جلوسه على مقعد ويداه وقدماه مقيدتان.

وقال الكرملين إن بوتين أجرى محادثات مع زعماء روسيا البيضاء وأوزبكستان وقازاخستان أكد فيها جميع الزعماء على اعتزامهم التعاون في مكافحة الإرهاب.

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