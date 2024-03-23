الحرارة العالية تهدد جهاز المناعة

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة لويزفيل الأمريكية عن أن التعرُّض قصير المدى للحرارة العالية يمكن أن يزيد الالتهابات، ما يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكدت الدراسة أن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة يمكن أن يؤثر في جهاز المناعة.

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