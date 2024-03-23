الحرارة العالية تهدد جهاز المناعة
التاريخ
3/23/2024 7:22:04 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة لويزفيل الأمريكية عن أن التعرُّض قصير المدى للحرارة العالية يمكن أن يزيد الالتهابات، ما يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأكدت الدراسة أن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة يمكن أن يؤثر في جهاز المناعة.
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