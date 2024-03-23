الذكاء الاصطناعي يرفد السينما المحلية بتجارب غير مسبوقة

تلعب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دوراً حيوياً في تطوير صناعة الأفلام والسينما في دولة الإمارات والشرق الأوسط. ومؤخراً، قدم فيلم ((ثلاثة)) للمخرجة والمنتجة الإماراتية نائلة الخاجة، نموذجاً استثنائياً في كسر الحواجز الثقافية واللغوية عبر ترجمته إلى اللغة الصينية، مع الحفاظ على خامة صوت الممثلين، وذلك للمرة الأولى عربياً ومحلياً. وهو الأمر الذي سوف يفتح آفاقاً جديدة وغير مسبوقة أمام المشتغلين في صناعة السينما لإنتاج أعمال إبداعية مبتكرة وجذابة، تحسن تجارب المشاهدة وسرد القصص المحلية عالمياً.

بيئة مثالية

وحول جدوى تفعيل التكنولوجيا في صناعة الأفلام والسينما، وتحديداً الذكاء الاصطناعي، أكد سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي إن دولة الإمارات تعد بيئة مناسبة لتجارب تفعيل التكنولوجيا في صناعة الأفلام نظراً للدعم الحكومي الكبير والانفتاح على التطور التكنولوجي.

وأضاف: بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، تسعى الإمارات إلى تعزيز مكانتها وجهةً رائدة لصناعة الأفلام في المنطقة وعلى المستوى العالمي.

ولفت الجناحي إلى أن ((من المهم أيضاً أن نناقش التحديات التي قد تواجه تفعيل تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام في الإمارات، مثل الاحتياج إلى كوادر متخصصة وتكنولوجيا متطورة، بالإضافة إلى الحاجة إلى إطار قانوني وأخلاقي ينظم استخدام هذه التقنية)).

طموح الابتكار

وبما يتعلق بتفعيل تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام وسرد القصص انطلاقاً من دولة الإمارات، يعتقد المخرج الشاب عبدالرحمن مدني إن توظيف الذكاء الاصطناعي بلا شك يفتح الباب أمام العديد من الفرص والتحديات بالتوازي مع طموح الابتكار وحدود المسؤولية بهدف تحسين جودة العمل السينمائي والقدرة على نشر ثقافته عالمياً عبر ترجمته إلى العديد من اللغات دون أن يفقد روحه الأصيلة، ما يسمح بوصول أفلام اللغات المختلفة إلى الجمهور العالمي مع الاحتفاظ بالسياق الثقافي الأصلي.

رصيد ثقافي

وعن أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي في تكوين مسارات ملهمة لبناء قاعدة سينمائية تنطلق بسواعد إماراتية ومواهب محلية، أكد المخرج الإماراتي حسين الأنصاري إن المواهب الإماراتية والمحلية تتمتع برصيد ثقافي واجتماعي منفتح على كافة الثقافات، وبالتالي لديه نظرته الأكثر شمولية بما يتعلق بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لصناعة الأفلام بهدف تحسين تجربة المشاهدين وزيادة جاذبية الأفلام من خلال تحسين الرسوم المتحركة، وتوليد قصص مثيرة، وتحسين تأثيرات الصوت والصورة. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً مساعدة صناع الأفلام في توجيه استراتيجيات التسويق والترويج للأفلام بشكل أكثر فعالية، ما يساهم في زيادة الجمهور والإيرادات.

تحديات محتملة

ويشير المخرج الإماراتي سلطان بن دافون إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي سوف تصبح جزءاً لا يتجزأ من عمليات الإنتاج والتخطيط وإدارة الموارد وتحسين الكفاءة العامة. وقال: يمكن أن يقدم الذكاء الاصطناعي أيضاً مساهمة كبيرة في تحليل بيانات السينما وتوجيه اتجاهات المستهلكين، ما يساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل أفضل. مع ذلك، يجب مراعاة بعض التحديات والمخاوف المحتملة عند استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام. من بين هذه التحديات قضايا الخصوصية والأمان المتعلقة بالبيانات، بالإضافة إلى تأثيرها على سوق العمل ومستقبل الوظائف في هذا القطاع. علماً أنه إذا تم استخدامها بشكل صحيح ومتوازن، فإن تلك التقنية ستكون محركاً للتطور والتقدم في هذا المجال.