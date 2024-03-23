«ريماتش» يختطف جائزة «سيري مانيا» الكبرى

منح مهرجان ((سيري مانيا)) في مدينة ليل الفرنسية جائزته الكبرى، أول من أمس الجمعة، للمسلسل الفرنسي ((ريماتش)) من إنتاج قناة ((آرتيه))، الذي يدور حول المواجهة بين بطل العالم في الشطرنج غاري كاسباروف والكومبيوتر ((ديب بلو)) عام 1997.

واختارت لجنة تحكيم المسابقة الدولية برئاسة كاتب السيناريو الفرنسي الأمريكي زال باتمانغليج (أحد مخرجي مسلسل ((ذي أو إيه)))، هذا العمل التشويقي حول المبارزة التاريخية التي سلطت الضوء في ذلك الوقت على الإمكانات المذهلة للذكاء الاصطناعي.

المسلسل من إخراج الكندي يان إنغلاند، مع كريستيان كوك في دور البطولة. وقال المخرج لدى تسلمه جائزته في الحفل الختامي في مدينة ليل بشمال فرنسا، إن فوز الكومبيوتر ((ديب بلو)) كان ((نقطة تحول في تاريخ الإنسانية)).

وحصل الفلسطيني كامل الباشا على جائزة أفضل ممثل عن دوره في المسلسل الأسترالي ((هاوس أوف غادز)) الذي تدور أحداثه حول عائلة إمام ممزقة بين التقاليد والحداثة، وبين الإخلاص والنزعة الفردية. ومُنحت جائزة أفضل ممثلة إلى آنيت بينينغ، الحائزة جوائز عدة، عن المسلسل الأمريكي الأسترالي ((أبلز نيفر فال))، المقتبس من رواية للكاتبة ليان موريارتي (((بيغ ليتل لايز))).

ومُنح العمل النرويجي ((دايتس إن ريل لايف)) جائزة أفضل مسلسل من لجنة تحكيم البانوراما الدولية التي يرأسها الكاتب الأمريكي دوغلاس كينيدي.

وفي المسابقة الفرنسية، حصل مسلسل آخر من إنتاج ((آرتيه))، وهو ((ماشين))، على الجائزة من لجنة تحكيم من الصحافة العالمية، ويؤدي فيه جوي ستار أحد الأدوار الرئيسية لعامل مولع بكارل ماركس.

وبحسب تقييم أولي، استقطب المهرجان بنسخته هذا العام 98 ألف شخص إلى ليل، و4200 محترف في القطاع، وهو ((حضور قياسي)) بحسب المنظمين.