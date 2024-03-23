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إبداعات خطية ولونية في «حروف من نور»

3/23/2024 7:22:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم النادي الثقافي العربي بالشارقة، مساء أول من أمس، معرض ((حروف من نور)) للخط العربي، وهو معرض سنوي رمضاني، ينظمه النادي بالتعاون مع جمعية الإمارات للخط العربي والزخرفة.

ضم المعرض ثلاثين لوحة خطية، ما بين لوحات الخط من الأصيل ولوحات خطية حروفية، وأبرزت لوحات الخط الأصيل عدة أنواع من الخط، ومنها الديواني والديوان الجلي والنسخ والفارسي والثلث، أما اللوحات الحروفية فركزت على البحث في آفاق جديدة عن طريق مزج اللوحة بالألوان أو صناعة تراكيب حروفية بالاعتماد على مرونة الحرف العربي، وشارك فيه اثنان وعشرون خطاطاً وخطاطة وهم: تاج السر حسن وتمام علي ورهام وهبة وخليفة الشيمي وأنور عبدالسلام الحلواني وفاطمة الظنحاني وعايشة السيد وفاطمة المزروعي وأنس زهير الفتوحي وعبدالحق خيال الدين وعبدالجليل حضرت ومحمد حيدر علي ومحمود عبدالكريم العبادي وروعة العطار ورقية محمد علي وشهاب الكعبي وعبير أبو أسماعيل وميثم فرحي وسهام العكيلي وناصر الياسي وندى المازمي وأنس فتوحي.

وقال د. عمر عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة النادي: إن هذا المعرض تقليد سنوي درج النادي على تنظيمه بالتعاون مع جمعية الإمارات للخط العربي، سعياً إلى إغناء أجواء رمضان بإبداعات خطية ونصية أثيرة. وقال خالد الجلاف، رئيس جمعية الإمارات للخط العربي: إن التعاون مع النادي يأتي في إطار خطة دائمة لدى الجمعية، وهي التعاون مع مختلف الهيئات المؤسسات المحلية الإماراتية من أجل التعريف بالخطاطين والخط العربي وتوسيع دائرة الاهتمام به.

وثمن الجلاف التعاون الدائم بين النادي وجمعية الخطاطين، ذلك التعاون الذي سمح بفتح منصة كبيرة للجمهور المحب للخط للتعرف إلى جديده ومبدعيه.

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