معرض «أزيان» للأزياء.. الأصالة والمعاصرة بلمسات إماراتية

شارك مجلس سيدات أعمال الشارقة في معرض ((أزيان)) للأزياء، الذي انطلق يوم 17 مارس، ويختتم اليوم في ردهة ألماس بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، حيث اجتمع عدد من عضواته الرائدات في مجال الأزياء، لعرض أحدث التصاميم والابتكارات التي تجسد رؤية المجلس في دعم وتعزيز دور المرأة كعنصر فاعل ومؤثر في الاقتصادين المحلي والعالمي.

مثّل مجلس سيدات أعمال الشارقة في معرض ((أزيان)) فاطمة الحمودي، التي تقدم تصاميم تجمع بين الأصالة والمعاصرة، بينما عرضت موزة الكتبي مجموعة أزياء تناسب المرأة العصرية، أما خولة الشامسي، فقدمت مجموعة أزياء تتسم بالتفرد والأناقة، فيما أعادت إيمان المدفع تعريف الأناقة بتصاميم تحتفي بالتفاصيل الدقيقة.

ومنذ انطلاق نسخته الأولى في عام2019، يواصل مجلس سيدات أعمال الشارقة تأكيد حضوره في معرض ((أزيان))، معززاً دوره كداعم رئيس للمرأة في قطاع الأزياء والمجوهرات، بما يعكس التزامه بإبراز إمكانات المرأة الإماراتية، وتمكينها من تحقيق النجاح في مختلف المجالات التنموية، وتأكيد دورها كركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي والثقافي للإمارة.