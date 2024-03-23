Sunday, 24 March 2024 02:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معرض «أزيان» للأزياء.. الأصالة والمعاصرة بلمسات إماراتية

3/23/2024 7:22:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك مجلس سيدات أعمال الشارقة في معرض ((أزيان)) للأزياء، الذي انطلق يوم 17 مارس، ويختتم اليوم في ردهة ألماس بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، حيث اجتمع عدد من عضواته الرائدات في مجال الأزياء، لعرض أحدث التصاميم والابتكارات التي تجسد رؤية المجلس في دعم وتعزيز دور المرأة كعنصر فاعل ومؤثر في الاقتصادين المحلي والعالمي.

مثّل مجلس سيدات أعمال الشارقة في معرض ((أزيان)) فاطمة الحمودي، التي تقدم تصاميم تجمع بين الأصالة والمعاصرة، بينما عرضت موزة الكتبي مجموعة أزياء تناسب المرأة العصرية، أما خولة الشامسي، فقدمت مجموعة أزياء تتسم بالتفرد والأناقة، فيما أعادت إيمان المدفع تعريف الأناقة بتصاميم تحتفي بالتفاصيل الدقيقة.

ومنذ انطلاق نسخته الأولى في عام2019، يواصل مجلس سيدات أعمال الشارقة تأكيد حضوره في معرض ((أزيان))، معززاً دوره كداعم رئيس للمرأة في قطاع الأزياء والمجوهرات، بما يعكس التزامه بإبراز إمكانات المرأة الإماراتية، وتمكينها من تحقيق النجاح في مختلف المجالات التنموية، وتأكيد دورها كركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي والثقافي للإمارة.

MENAFN23032024000110011019ID1108013895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث