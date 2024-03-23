ياسر جلال يكشف لـ«البيان» أسرار «جودر»

أيام قليلة، وينطلق عرض مسلسلات مصرية عدّة، في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، تدور أحداثها في إطار 15 حلقة، وسط ترقب شديد من الجمهور.

من بين تلك الأعمال الدرامية المنتظرة، مسلسل ((جودر)) للنجم ياسر جلال، الذي تدور أحداثه في إطار فانتازيا يملؤها التشويق والإثارة، داخل عالم الأساطير الشهير ((ألف ليلة وليلة))، وهي مقتبسة عنها، من خلال معالجة درامية معاصرة.

أزمات

صناع ((جودر)) ينتظرون عرضه وردود فعل الجمهور عليه بحماس شديد؛ لتعويض ما حدث لهم من أزمة شديدة إبان استكمال تصويره، إذ اندلع حريق ضخم منذ أيام في موقع التصوير، وأنقذت العناية الإلهية طاقم العمل.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، أن الحريق بموقع تصوير مسلسل ((جودر)) بمدينة الإنتاج الإعلامي، نشب بعدما أشعل عاملان بالموقع موقداً يحتوي على بعض الأخشاب، وأضافا إليه كمية من مادة ((التنر)) سريعة الاشتعال، لاستخدامه بأحد المشاهد بالمسلسل. وعن العمل، التقت ((البيان)) الفنان ياسر جلال، في حديث خاص، كشف خلاله كواليس ((جودر))، وسر انجذابه لقصته، وهل يقلق من المنافسة الرمضانية؟

أفكار خارج الصندوق

استهل ياسر جلال حديثه لـ((البيان)) قائلًا: ((اخترت تقديم الدراما التاريخية هذا العام؛ لأنها ممتعة بالنسبة للمشاهد، وأفكارها خارج الصندوق، ومختلفة، كما أنها نادرة وصعبة، ولا يتم تقديمها بكثرة؛ لذا تحمست لعامل الاختلاف)).

مغزى الأسطورة

وكشف المغزى وراء اسم العمل، وهو غريب وجديد، قائلاً إن ((جودر)) هي ((حدوتة)) شهيرة في أساطير ألف ليلة وليلة، تدور حول حكيم أفنى عمره في دراسة العلوم، وتوصل لأربعة كنوز، وعند اقتراب وفاته، اختار اسماً عشوائياً هو ((جودر)) منعاً لاستيلاء القوى الشريرة على الكنوز.

تحضيرات

جلال أوضح أنّه استعد للشخصية بتحضيرات عدّة استمرت لأشهر طويلة، وهذا هو سر احتفاظه بالشعر الأسود واللحية، كاشفًا: شكلي مختلف بالعمل هذا العام، لكنها ليست المرة الأولى التي أغيّر فيها شكلي بالكامل من أجل شخصية، لقد فعلت ذلك في مسلسل ((الاختيار)) عند تجسيد شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان لي الشرف في ذلك.

وعن ردود فعل من حوله بسبب ((اللوك)) المختلف، قال إن كل من كان يشاهده يخبره بأن ملامحه تبدو كما لو كان شاباً، ووجهه مختلف، وردود الفعل هذه تضحكه.