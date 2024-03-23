المركز الإبداعي يبحث دور الكتاتيب في تعزيز القراءة

نظّم المركز الإبداعي بأم القيوين جلسة رمضانية، مساء أمس، بعنوان ((دور الكتاتيب في تعزيز القراءة))، بمجلس عود الطاير بأم القيوين، وذلك ضمن مبادرة شهر القراءة، قدمتها الدكتورة ناجية علي الخرجي، أستاذ مساعد بكليات التقنية العليا، والوالدة مريم جمعة حسن، باحث في التراث ومستشار ثقافي في متحف الشيخ زايد بأبوظبي، التي تحدثت عن فترة ((الكتاتيب))، وتحديداً في إمارة أم القيوين، بحكم معاصرتها لها، فكانت ممن تعلموا في ((الكتاتيب)) من خلال ((المطوع)) أو ((المطوعة)) الذين يتولون مهمة تعليم الأطفال ذكوراً وإناثاً، فكان لهم دور كبير وفعال في المجتمع، فهم اللبنة الأساسية للتنشئة والتربية والتعليم، والملقن الأول في ذاك الوقت.

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وقالت الوالدة مريم إن الأهل كانوا يرسلون أبناءهم لينهلوا من أصحاب العلم من خلال تعليمهم أصول الدين وقواعده، إضافة إلى بعض العلوم الأخرى البسيطة، وآداب السنع، وذلك في الوقت الذي لم تكن فيه مدارس نظامية للتعليم، لذلك كانت حلقة ((الكتاتيب)) هي النظام السائد.

من جانبها، أكدت الدكتورة ناجية الخرجي، أن ((الكتاتيب)) هي الأساس، فلولا وجودها ما وصل التعليم إلى تلك المرحلة، مشيرة إلى أن المدارس النظامية أو شبه النظامية جاءت بعد ((الكتاتيب))، ما يدل على أن التعليم هو الهدف الأول والرئيس في الدولة، ومع الازدهار الكبير ظهرت العديد من المدارس و الجامعات، فعكف المواطنون على إرسال أبنائهم إلى المدارس، وتم ابتعاث معلمين ومعلمات إلى دول عربية عدة لنشر المعرفة والعلم.