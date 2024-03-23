جائزة «إيكروم الشارقة» تستقبل الترشيحات حتى 1 يونيو

أعلن مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة تمديد الموعد النهائي لاستقبال الترشيحات للدورة الرابعة من جائزة إيكروم - الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية (2024-2023) حتى 1 يونيو المقبل.

وجائزة إيكروم الشارقة جائزة مرموقة على الصعيد الإقليمي ويتم تنظيمها كل عامين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وعن أهمية هذه الجائزة، قالت المديرة العامة لمنظمة إيكروم، أرونا فرانشيسكا ماريا جوجرال: ((إن لجائزة إيكروم - الشارقة أهمية كبيرة في الحفاظ على التراث الثقافي)). وأضافت: ((بتسليط الضوء على الإنجازات الرائعة في هذا المجال وتكريمها، لا تعترف الجائزة بالتميز والتفاني في العمل فحسب، وإنما ايضاً تلهم الآخرين السعي لتحقيق التميز في الحفاظ على التراث الثقافي على الصعيدين المحلي والإقليمي)).

وعن الموعد الجديد للجائزة قالت شيرين ساحوري، مديرة مشروعات التنمية والتطوير ((استجابة للاهتمام المتزايد بجائزة إيكروم الشارقة، قرر مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة تمديد الموعد النهائي لتلقي الترشيحات)). وأضافت: ((سوف يضمن الموعد النهائي الجديد حصول المترشحين المحتملين على متسع من الوقت لإعداد طلباتهم بعناية، مع ضمان تضمين جميع المعلومات ذات الصلة والوثائق الداعمة)).

وتحتفي جائزة إيكروم - الشارقة بالإنجازات والمشروعات المتميزة التي تعنى بالحفاظ على التراث الثقافي في المنطقة العربية، وتهدف إلى تكريم ومكافأة الأفراد والمؤسسات الذين أسهموا بشكل كبير في الحفاظ على التراث الثقافي وإحيائه في المنطقة العربية، وتعزيز التميز، وإلهام الآخرين الحفاظ على تراثنا المشترك، ويمكن احتساب تمديد موعد قبول الترشيحات فرصة رائعة للأفراد والمؤسسات المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي والذين لم يقدموا مشاركاتهم بعد ويرغبون في أن يكونوا جزءاً من هذه الجائزة المرموقة.

إن آلية ترشيح المشروعات لجائزة إيكروم - الشارقة سهلة، إذ يمكن تقديم الترشيحات مباشرة عبر الإنترنت في الموقع الرسمي للجائزة وأن تكون هذه المشروعات مؤهلة ومتوافقة مع المعايير الخاصة بالجائزة، وأن يتم إرسال المعلومات باستخدام استمارة التقديم الرسمية وتكون مصحوبة بالوثائق المطلوبة في النموذج الرسمي، وسيتم في هذه الدورة تقديم جائزة كبرى للممارسات الجيدة في الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته في المنطقة العربية، إضافة إلى جائزتين فخريتين للمشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة والابتكار لتكريم المشروعات النموذجية الاستثنائية.