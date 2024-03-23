«شطرنج».. حوارات صريحة بعيدة عن المنطقة الرمادية

حوارات صريحة، ثرية في مضامينها وأسئلتها وإجاباتها، يطلّ بها برنامج ((شطرنج))، الذي يقدمه الإعلامي والممثل عبدالرحمن الديّن، عبر شاشة تلفزيون دبي ومنصة ((أوان)) الرقمية التابعة لـ((دبي للإعلام))، حيث تبدو أحاديث ضيوفه بعيدة عن المنطقة الرمادية، ولا تخرج كثيراً عن قواعد لعبة الشطرنج، التي تمتاز بقوانينها الواضحة، ما يشكل فرصة للغوص في أفكار الضيوف، وجلهم من نجوم الفن المحلي والخليجي والعربي، واستطلاع آرائهم في العديد من المواضيع والقضايا الحياتية.

معرفة

يقول الإعلامي والممثل عبدالرحمن الديّن: ((يمتاز برنامج ((شطرنج)) بتفرد فكرته وحواراته أيضاً التي نسعى من خلالها إلى الذهاب نحو مناطق جديدة ومختلفة تماماً في حياة ضيوف البرنامج، حيث نهدف من خلالها إلى تقديم الوجه الآخر للضيوف عبر استعراض فلسفتهم وأفكارهم في مختلف المواضيع التي نطرق من خلالها أبواب الفن والثقافة والحياة بشكل عام، ما يمنح المشاهد جرعة عالية من المعرفة))، مبيناً أن البرنامج نجح في استقطاب مجموعة من النجوم وصناع الفن الذين يمثلون أقطاباً مهمة في الخريطة الفنية العربية والخليجية. وواصل: ((حرصنا في البرنامج على انتقاء مجموعة من الأسماء المهمة التي تركت بصمة ذهبية لامعة على الخريطة الفنية والثقافية، لنعكس من خلال ذلك ما تتمتع به صناعة الفن العربي من تنوع وثراء لافت)).

لقاءات

ونجح البرنامج خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم في دخول قائمة ((التوب تن)) على منصة ((أوان)) الرقمية، ليعكس ذلك ما يحظى به من حضور لافت لدى الجمهور الذي تابع عبر حلقاته الأولى لقاء الفنان أيمن زيدان، الذي فتح قلبه أمام محاوره ليعبر عن فلسفته في الحياة، وكذلك الأمر انسحب على الفنان عبدالمحسن النمر، الذي عبر عن شغفه بالمجال الفني وتجربته الخاصة فيه، بينما جاءت حلقة الفنانة زهرة عرفات مختلفة في تفاصيلها، حيث تطرقت فيها إلى أسلوبها في الحياة اليومية وطريقة تفاعلها مع جمهورها، أما المخرجة نهلة الفهد فذهبت نحو طفولتها ونشأتها في منطقة جميرا بدبي، وسبب دخولها مجال الإخراج الذي تفوقت فيه، حتى أصبحت واحدة من نجماته.

مشاركات

وشهد البرنامج مشاركة فاعلة من الفنان أشرف عبدالباقي، الذي تحدث عن ذكرياته مع مصر، أما الفنان عبادي الجوهر فتطرق إلى علاقته مع الموسيقى وبداياته في هذا المجال الذي منحه الفرصة للإبداع والارتقاء بالذائقة العامة، كما استضاف البرنامج أيضاً الفنان ماجد المصري، الذي تحدث عن نظرته للأبيض والأسود والألوان في الحياة وطريقته في اختيار أدواره وشخصياته الدرامية، بينما تطرقت الفنانة هبة الدري إلى نظرتها للوسط الفني وكيفية اختيارها لخطواتها في الحياة. الفنانة شجون تطرقت خلال البرنامج إلى بداياتها الفنية وخطواتها المهنية حتى أضحت من نجمات الصف الأول في الدراما الخليجية.

رحلة

لا يزال برنامج ((شطرنج)) يواصل رحلته على تلفزيون دبي، حيث يعرض في تمام الساعة 9:00 مساءً، وفي جعبته الكثير من الأسماء المعروفة التي ستطل على الجمهور خلال حلقاته المقبلة حاملة معها الكثير من التفاصيل والحوارات المتفردة. يذكر أن البرنامج من فكرة وإعداد رمضان خسروه وعبدالرحمن الدين، وتنسيق مفرح الشمري، وإخراج رمضان خسروه.