«كنز الأجيال».. علاقة «الأب المؤسس» بالشعر والتراث

((كنز الأجيال.. زايد.. بلاغة الشعر وعشق التراث)) كتاب جديد للكاتب والباحث العراقي ظافر جلود، صدر عن دار لندن للطباعة والنشر (بريطانيا)، وهو قراءة في شعر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعلاقته بالشعر منذ طفولته، فقد ارتاد منذ صغره مجلس والده، حيث تعلّم في المجلس العادات والتقاليد الأصيلة، كما استمع فيه إلى عيون الشعر، ونظم بعض القصائد في صغره.

ومن المعروف أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، قرأ أشعار المتنبي، وتأثر به وبشعره ومقاصده، كما قرأ المعلقات، وتأثر بها، وأثرت في حياته وسلوكه، خصوصاً تلك الأشعار التي تتسم بالفخر والحماسة والإقدام والحكمة، وتتحدث عن حياة البادية التي عاشها المغفور له، وشكلت ملامح فكره وشخصيته، كما كان رحمه الله متذوقاً للشعر الفصيح، وعاشقاً للشعر النبطي، نظراً لارتباطه بالبادية، وقدرته على التعبير عن حياتها وحياة أهلها بسهولة.

كما يتناول المؤلف شعر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي اتسم بالعديد من السمات، من أبرزها تعدد الأغراض الشعرية التي كتب فيها، مثل الفخر والحماسة والحكمة والغزل، وغيرها، كما كان الشعر وسيلته لنقل تجاربه الحياتية والخبرات العملية التي اكتسبها من الحياة إلى الآخرين، وكان لتعدد هذه التجارب وثرائها الأثر في إكساب قصائده غنى في ما تحمله من مضامين ومعانٍ، أيضاً اتسمت أشعاره بسهولة كلماتها ووضوحها، وبُعدها عن التعقيد والارتباك، وهي صفات مرتبطة بشخصيته، رحمه الله، وأصيلة فيه، ولعل هذا ما شجع العديد من الأصوات في الوطن العربي لغناء بعض قصائده، كما عكست أشعاره ما يملكه من ثروة معرفية ولغوية، استمدها من القرآن الكريم والسنة النبوية والعادات والتقاليد البدوية الأصيلة، وهي كلها روافد لم تشكل شعره فقط، ولكن شكلت شخصيته ورؤيته للحياة، وتعامله مع مختلف المواقف والقضايا التي واجهها في حياته، رحمه الله.

ويتضمن الكتاب أيضاً ديواناً لقصائد مختارة من شعر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، النبطي منها والفصيح، إلى جانب صور مختلفة من حياة المغفور له الشيخ زايد مع الشعراء والعامة من الناس. وسيكون الكتاب حاضراً في معرض أبوظبي للكتاب في أبريل المقبل، وكذلك في معارض بغداد والدوحة والكويت.