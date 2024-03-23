عبدالعزيز النعيمي: نجاحات متواصلة لفعاليات «رمضانية عجمان»

أعرب الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، عن سعادته بالنجاحات المتواصلة لفعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، مؤكداً أن الحدث يمضي في درب الإنجازات التي وضعت لبناتها الأولى في النسخة الأولى عام 2019.

وقال إن كلمة السر في نجاح الدورة في النسخ الثلاث الماضية والبداية القوية للنسخة الحالية هي دعم ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتوجيهات سموه التي انعكست إيجاباً على البطولة التي تحولت إلى منصة لتطوير التعاون بين الدوائر الحكومية، ومد جسور التواصل بين الموظفين، وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة، وإبراز قدرات ومواهب الشباب، إلى جانب إحياء التراث الإماراتي الأصيل وتعزيز العطاء الإنساني.

وأشاد بجهود اللجنة العليا المنظمة، مؤكداً ثقته التامة في أعضاء اللجنة المنظمة وجميع الأعضاء في مختلف اللجان الذين يبذلون قصارى جهدهم في سبيل استمرارية نجاحات البطولة، شاكراً دائرة الموارد البشرية بعجمان ومركز كواترو الرياضي والجهات الراعية على أدوارهم ومساهمتهم الكبيرة في تنظيم الحدث وترسيخ مكانته بوصفه مناسبة رياضية بارزة، وملتقى مجتمعياً ثقافياً مميزاً ليس في إمارة عجمان فحسب، بل على مستوى الدولة.

ووجه الشكر لجميع الفرق المشاركة في مسابقات البطولة، وللجماهير التي ألهبت حماس اللاعبين وشكلت حضوراً مميزاً في الملاعب المختلفة، مرجعاً تزايد أعداد المشاركين والمتابعين للنسخة الحالية إلى التنوع الكبير في الألعاب الرياضية بتنظيم 11 فعالية مختلفة، وهو الأمر الذي خلق زخماً إضافياً وأعطى قوة أكبر للبطولة، مؤكداً أن الكل فائز في هذه الدورة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي لمرافق البطولة وملاعب المباريات في مركز كواترو الرياضي ومركز عجمان الإبداعي في مشيرف للوقوف على مستوى الجهود المبذولة في تنظيم وتطوير الحدث، والاطلاع على مدى جاهزية المنشآت التي تحتضن البطولات والفعاليات، حيث حرص على متابعة جانب من مباريات كرة السلة والبادل تنس وبطولة الألعاب الشعبية.

وعلى صعيد المنافسات شهدت بطولة الكرة الطائرة الشاطئية صعود فرق الإدارة العامة للدفاع المدني-عجمان و((واي إم كي)) والأكاديمية الأولمبية الوطنية ودائرة البلدية والتخطيط إلى الدور نصف النهائي بعد فوزها على فرق ((بالا سايكسز)) و((إي واي إي)) وأونلي فريش وجامعة عجمان توالياً في الدور ربع النهائي.

وضمن الإدارة العامة للدفاع المدني-عجمان تأهله بعدما تفوق على ((بالا سايكسز)) بنتيجة شوطين دون رد، وتجاوز ((واي إم كي)) فريق ((إي واي إي)) بنتيجة شوطين مقابل شوط في مباراة متكافئة بين الطرفين، وبالنتيجة نفسها تغلب الأكاديمية الأولمبية الوطنية على أونلي فريش، بينما انتهت المواجهة الرابعة بفوز دائرة البلدية والتخطيط على جامعة عجمان بشوطين دون مقابل.

وتقام مباراتا نصف النهائي الاثنين، حيث يلتقي الإدارة العامة للدفاع المدني-عجمان مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية في الساعة العاشرة مساءً، ويواجه ((واي إم كي)) دائرة البلدية والتخطيط في الحادية عشرة مساءً.

وفي منافسات كرة السلة أكد فريق ((إيجلز)) جدارته بالتأهل للدور نصف النهائي متصدر المجموعة الثانية بفوزه الصعب على ((ني إليت)) بنتيجة 37-34، وحقق دائرة الميناء والجمارك انتصاراً شرفياً على حساب جامعة المدينة عجمان بنتيجة 20-0، ليحل ثالثاً في المجموعة الأولى ويغادر البطولة، وفاز بالنتيجة نفسها فرسان الموستاج على الأكاديمية الأولمبية الوطنية، لكن هذا الفوز لم يشفع له بالتأهل لاحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية.

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