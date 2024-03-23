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اكتمال فرق نصف نهائي «رمضانية مليحة»

3/23/2024 7:22:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضمن فعاليات ملتقى مليحة الرمضاني، الذي ينظم تحت شعار ((تلاقٍ وتواصل))، شهدت بطولة كرة القدم في الملاعب الخارجية للنادي مباريات مثيرة أدّت إلى تأهل فرق متنافسة لنصف النهائي، إذ تمكن نادي مليحة وبلدية مليحة من التأهل من المجموعة الأولى، بينما تأهل فريق الدفاع المدني وبلدية المدام من المجموعة الثانية، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي مساء غد الإثنين، أما بطولة الطائرة في إطار الملتقى، فقد شهدت تأهل بلدية المدام إلى مباراة نصف النهائي لمواجهة فريق بلدية مليحة، فيما سيواجه فريق بلدية البطائح فريق نادي مليحة.

وأعرب محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، عن سعادته بالنجاح الذي حققته الفعاليات وتأهل الفرق المشاركة، مؤكداً أهمية هذا التواصل الرياضي في تعزيز العلاقات بين مختلف الفرق، داعياً الجماهير والمهتمين إلى حضور المباريات والاستمتاع بالأجواء الرمضانية في نادي مليحة والتي تدعم الروح الرياضية في شهر رمضان الفضيل.

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