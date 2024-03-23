«مكتب الأمين العام» يكمل عقد فرق ربع نهائي كأس منصور بن زايد

اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بعدما نال مكتب الأمين العام المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة، مستفيداً من فارق الأهداف، بعد خسارته أمام دائرة القضاء بهدفين لهدف، مساء أول من أمس الجمعة، في المباراة التي أقيمت على ملعب ((فندق قصر الإمارات)) بأبوظبي.

وتأهل من المجموعة الأولى مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومن الثانية المركز الوطني للمناصحة وقطاع الخدمات المساندة، وبالنسبة للثالثة بلغ دائرة القضاء ومكتب الأمين العام ربع النهائي، إلى جانب مكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من المجموعة الرابعة.

وشهدت المباراة الثانية بالمجموعة الثالثة، فوز مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بثلاثة أهداف دون مقابل على مركز جامع الشيخ زايد الكبير، ليتأهل فريق دائرة القضاء إلى دور الـ 8 متصدراً للمجموعة برصيد 9 نقاط، وثانياً مكتب الأمين العام 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، وتذيل مركز جامع الشيخ زايد الكبير الترتيب برصيد خال من النقاط.

وتختتم مرحلة المجموعات، اليوم الأحد، بمباراتين، لن تؤثر نتيجتهما على المتأهلين إلى ربع النهائي، تجمع الأولى مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء مع فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، في لقاء تحصيل حاصل، بينما يواجه فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مكتب الشؤون القانونية في مباراة تحديد صاحب المركز الأول، بعدما ضمن كلاهما التأهل إلى ربع النهائي منذ الجولة الثانية عقب وصولهما إلى النقطة السادسة.

ومن المقرر أن تسحب قرعة دور الـ 8 بعد نهاية مباراتي المجموعة الرابعة، حيث ستضع القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع الحاصلين على المركز الثاني، على أن لا يلتقي فريقان من ذات المجموعة في ربع النهائي.

وتقام مواجهات دور الـ 8، غداً الإثنين، فيما يلعب نصف النهائي، الأربعاء المقبل، وفي اليوم التالي تختتم البطولة بمباراتين، الأولى لتحديد صاحب المركز الثالث والميداليات البرونزية، والثانية النهائي، علماً بأن اللجنة المنظمة رصدت جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى إضافة إلى جائزة لكل من أفضل لاعب وحارس مرمى وإداري وهداف البطولة، كما ستكون هناك مفاجآت للجماهير وجوائز قيمة في مواجهات الأدوار الإقصائية.

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