صراع شرس على جائزة هداف دوري المحترفين

يشهد دوري أدنوك للمحترفين منافسة شرسة على لقب الهداف، كما جرت العادة في المواسم الأخيرة، ويدور الصراع، بعد مرور 16 جولة من عمر المسابقة، بين 6 لاعبين، يحتلون المراكز الأربعة الأولى بمعدلات تهديف متقاربة، رغم فارق النقاط الكبير بين الأندية المنتمين لها.

ويتصدر قائمة الهدافين لابا كودجو مهاجم العين، ويسعى هذا الموسم للحفاظ على لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي، ونجح اللاعب التوغولي في الحفاظ على القمة رغم غيابه عن ((الزعيم)) منذ 25 فبراير الماضي، بعد تعرضه للإصابة أمام بني ياس في الجولة 14.

وأحرز لابا كودجو 11 هدفاً في 13 مباراة، موزعة بين 5 أهداف في الشوط الأول، و6 أهداف في الشوط الثاني، وهدف واحد من ركلة جزاء، ووصلت نسبة تسجيل اللاعب 28%، ليكون أحد العناصر المهمة في قوة الهجوم العيناوي الذي أحرز 40 هدفاً من 15 مباراة.

الوصيف

يتشارك المركز الثاني ((الوصيف)) في قائمة الهدافين بتسجيل 10 أهداف، كل من السوري عمر خريبين مهاجم الوحدة، وفابيو دي ليما مهاجم الوصل، ووزعت أهداف خريبين بين 9 أهداف في الشوط الأول، وهدف واحد في الشوط الثاني من 15 مباراة لعبها، وأحرز 3 أهداف من ركلات جزاء، ونسبة التسجيل 33% من أهداف الوحدة الذي يعد خامس أقوى هجوم بتسجيل 30 هدفاً.

بينما وزعت أهداف فابيو بالتساوي على مدار الشوطين الأول والثاني لـ15 مباراة لعبها هذا الموسم، وأحرز منها هدفين من ركلتي جزاء، وبلغت نسبة تسجيله 25% من أهداف الوصل، والذي يمتلك أيضاً، أقوى خط هجوم بالتساوي مع العين، بتسجيل لاعبيه 40 هدفاً، لكنه لعب 16 مباراة.

الثالث

ينفرد علي مبخوت مهاجم الجزيرة، والهداف التاريخي للدوري الإماراتي، بالمركز الثالث بتسجيل 9 أهداف في 13 مباراة، ووزعت ما بين 4 أهداف في الشوط الأول، و5 أهداف في الشوط الثاني، و3 منها سجلت من ركلات جزاء، وبلغت نسبة تسجيله 28% من أهداف الجزيرة صاحب رابع أقوى خط هجوم بتسجيل 32 هدفاً في 15 مباراة.

الرابع

يتشارك المركز الرابع بتسجيل 8 أهداف كل من الإيراني مهدي قائدي مهاجم اتحاد كلباء، وكايو لوكاس مهاجم الشارقة، ووزعت أهداف قائدي ما بين 3 أهداف في الشوط الأول، و5 أهداف في الشوط الثاني في 16 مباراة، ولم يسجل أي منها من ركلات جزاء، وبلغت نسبة تسجيله 33% من أهداف فريقه البالغة 24 هدفاً في 16 مباراة.

فيما وزعت أهداف كايو، بالتساوي بين الشوطين الأول والثاني لـ14 مباراة لعبها هذا الموسم، وسجل 3 أهداف من ركلات جزاء، وبلغت نسبة تسجيله 24% من أهداف الشارقة البالغة 34 هدفاً في 16 مباراة، ليكون ثالث أقوى هجوم في دوري هذا الموسم.

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