مجلس اتحاد كلباء الرمضاني يناقش عقبات تطبيق «الاحتراف الرياضي»

أقام مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء جلسة رمضانية، على هامش مهرجان كلباء الرياضي الرمضاني المقام حالياً بكورنيش المدينة، تحدث فيها هلال محمد النقبي، المدرب السابق بعدد من أندية الدولة والمحلل الرياضي، عن العقبات التي تحول دون تحقيق الاحتراف الرياضي على مستوى أنديتنا، وكذلك الاتحادات الرياضية.

وقال النقبي: الاحتراف الرياضي الذي مضى عليه أكثر 15 سنة في مختلف الألعاب لم يطبق بالصورة الصحيحة، وبدأ بمفاهيم مغلوطة تمثلت في عدم التفرغ الكامل للاعبين، مشيراً إلى أن الاحتراف يعني التفاني والالتزام الدائم لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها كل لاعب هاوٍ يطمح للاحتراف.

ولفت النقبي إلى أن تنمية القدرات الفنية للاعب المحترف يجب أن تمر بطرق عدة، منها ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبي والالتزام بتمارين اللياقة البدنية والتخطيط والتحضير لضمان احتراف حقيقي وليس جزئياً، موضحاً أن لاعبينا ((شبه محترفين))، وهناك من يفكر في المال فقط وزيادة الراتب دون النظر إلى تطوير مستواهم.

خطر مقبل

كما تطرق هلال النقبي لخطر مقبل وهو تعاقد الأندية مع لاعبين من الخارج بعمر 19 سنة في وقت يتواجد في كل ناد ِلاعبون بنفس العمر وأفضل مستوى من ذلك اللاعب القادم من خارج الدولة، وقال: العتب على بعض إدارات الأندية والتي يكون جل تفكيرها في استجلاب لاعبين محترفين ربما يكونون أقل أداء من اللاعبين المواطنين مما يقلل مستقبلاً من فرص تواجد المواطنين في تشكيلة الفريق خصوصاً بعد صدور قرار السماح بتسجيل 8 لاعبين من فئتي اللاعبين الأجانب واللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات في قائمة المباراة، مع مشاركة 6 لاعبين كحد أقصى في الملعب من هذه الفئات، وهو ما يقلل فرص ظهور لاعبينا المواطنين مما يسبب لهم ضغوطاً نفسية بمعنى الاعتماد على اللاعب الأجنبي على حساب المواطن، وقال في ختام حديثه يجب غرس الروح الإيجابية في لاعبينا المواطنين.

تساؤلات

بدوره، أكد راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، أن ورشة الاحتراف الرياضي أجابت عن كل التساؤلات التي تشغل بال الشارع الرياضي مشيراً إلى الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المدرب هلال النقبي الذي تحدث عن المفاهيم المغلوطة للاحتراف الرياضي وكيفية تصويبها وذلك لضمان مستقبل مشرف لرياضتنا المحلية بمختلف ألعابها.

من جانبه قدم نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد الشكر لمجلس إدارة اتحاد كلباء لدعوته للمشاركة في المجلس الرمضاني وحضور فعاليات المهرجان داعياً إلى ضرورة تفعيل الجوانب الاحترافية في كل لعبة وناد وذكر بأن بعض القوانين والتشريعات ربما تحد من تطبيق الاحتراف بحذافيره على مستوى دول الخليج. وشهد المجلس الرمضاني وقدم الحضور الدكتور سيف الزعابي مدير الاتصال المؤسسي بنادي كلباء.

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