العين يمدد عقد المدرب الأرجنتيني كريسبو

اعتمد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة رعاية المواهب، قرار تمديد عقد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق الكرة الأول، وذلك بناءً على التقارير الخاصة بالعمليات التحليلية، وسعياً لتعزيز الحالة الإيجابية، وترسيخ مبدأ الاستقرار في منظومة الفريق.

جاء ذلك في الاجتماع الثالث لهذا العام الذي عقدته لجنة تسيير شؤون إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ونقل رئيس لجنة تسيير شؤون شركة كرة القدم للأعضاء تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، مثمناً رعاية سموه واهتمامه الكبير بالنادي بمختلف القطاعات.

ووجه رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم بتعزيز عمليات الاستطلاع الإلكتروني والميداني سعياً لتقديم أفضل الخدمات للجماهير العيناوية ومحبي الكرة الإماراتية في كل الميادين، كما وجه بتعزيز مشاركات النادي في كل الفعاليات المجتمعية سعياً لخدمة المجتمع، كما وجه رئيس لجنة التسيير بتوفير كل الدعم للفريق من أجل تحقيق الأهداف المحددة قبل بداية الموسم الجاري، المتمثلة في المنافسة على البطولات كافة، اتساقاً مع رؤية النادي وإسعاد الأمة العيناوية.

واطلع رئيس لجنة إدارة تسيير شؤون شركة كرة القدم على آلية العمل الخاصة بالمشاريع التطويرية لمنشآت مدرسة وأكاديمية الكرة، التي تمضي اتساقاً مع أهداف النادي وخططه الاستراتيجية، كما اطلع على التقارير الفنية والبدنية للاعبي الأكاديمية، مشيداً بالبرامج الفنية المتطورة ومردودها الإيجابي على لاعبي الفرق السنية، التي أسهمت عملياً في تطوير إمكانات الأشبال والناشئين والشباب بالصورة المطلوبة.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان بالدور الذي ظلت تضطلع به وسائل الإعلام المحلية، بداية بالبرامج التلفزيونية مروراً بالوكالات والصحف الرياضية وصولاً لمواقع التواصل الاجتماعي، في مساندة الفريق خلال مشواره القاري بدافع الحس الوطني، لدعم ممثل الدولة الوحيد في أقوى بطولة للأندية الآسيوية.

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