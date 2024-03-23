الجزائري حمزة ياسين بطلاً لسباق ند الشبا للدراجات الهوائية

توّج الجزائري حمزة ياسين بطلاً لسباق الدراجات الهوائية الفئة المفتوحة للرجال لمسافة 74 كيلومتراً، ضمن فعاليات النسخة 11 من ((دورة ند الشبا الرياضية)) المقامة في مجمع ند الشبا الرياضي وتحت شعار ((قدرات لا حدود لها))، وتستمر حتى 31 مارس الجاري وتتضمن 9 ألعاب رياضية، وهي: الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وانطلق السباق الذي شهد مشاركة أكثر من 700 دراج من مختلف الجنسيات، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وصالح المرزوقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وعضوي اللجنة التنفيذية علي عمر البلوشي وعادل البناي.

وحصد حمزة ياسين المركز الأول بعدما أنهى السباق في زمن قدره 01:31:43.176 ساعة متفوقاً بجزء من الثانية على المغربي سعيد أبو الواش الذي جاء في المركز الثاني بزمن 01:31:43.443 ساعة، وحل الإماراتي محمد أحمد المطيوعي في المركز الثالث بفارق أجزاء من الثانية فأنهى السباق في زمن 01:31:43.493 ساعة.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين فاز البريطاني جون شاون كاري بالمركز الأول بعد إنهاء السباق في زمن 01:32:14.362 ساعة، وفي فئة أصحاب الهمم - دراجة الطريق - فاز عبدالله سالم البلوشي بالمركز الأول بزمن 10:42 دقائق، وأحمد محمد سيف البدواوي بالمركز الثاني بزمن 10:43 دقائق، وسالم جمعة صالح الجنيبي في المركز الثالث بزمن 12:40 دقيقة، وفي فئة أصحاب الهمم (المكفوفين) فاز عبدالرحمن البستكي بالمركز الأول بزمن 22:03 دقيقة، تلاه أحمد سعيد النقبي في المركز الثاني بزمن 25:19 دقيقة، وفي فئة أصحاب الهمم – دراجة اليد فاز العُماني سامي سالم سعيد بالمركز الأول بزمن 12:49 دقيقة، تلاه عايض علي في المركز الثاني بزمن 13:07 دقيقة، وحل سعيد راشد الظاهري في المركز الثالث بزمن 14:59 دقيقة.

الكرة الطائرة

شهدت منافسات بطولة الكرة الطائرة انطلاقة قوية لفريق فهود زعبيل الذي فاز على ((زعبيل 1)) في المباراة الأولى بثلاثة أشواط نظيفة، وحصل الإيطالي جاكوبو ماساري من فهود زعبيل على جائزة أفضل لاعب، كما دخل فريق ((الإمبراطور)) المنافسات بقوة محققاً فوزاً ثميناً في الجولة الأولى على حساب العميد بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وتوج اللاعب الإيطالي بورو لوكا من فريق الإمبراطور بلقب أفضل لاعب في المباراة، وتقام الليلة منافسات الجولة الثانية، فيلتقي فهود زعبيل والعميد في الساعة 9:15 مساء ويواجه ((زعبيل 1)) الإمبراطور في الساعة 11:15 مساء.

((شد الحبل))

تنطلق الليلة منافسات بطولة شد الحبل التي يشارك فيها 660 لاعباً من 44 فريقاً سيتنافسون ضمن ثلاث فئات وهي الفئة المجتمعية التي يشارك فيها 24 فريقاً، وفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية ويشارك فيها 12 فريقاً، وفئة الناشئين التي يشارك فيها 8 فرق، ومن أبرز الفرق المشاركة في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية القيادة العامة للدفاع المدني، ووزارة الدفاع، والقيادة العامة للحرس الأميري بحكومة الشارقة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومجمع ند الشبا الرياضي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والقوات البرية، والحرس الوطني بأبوظبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي، وجمارك دبي. وتقام منافسات بطولة شد الحبل داخل مجمع ند الشبا الرياضي.

أسفرت مباريات اليوم الثالث من بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة في نادي دبي لأصحاب الهمم، عن فوز فريق هيئة كهرباء ومياه دبي ((ديوا)) على بلدية دبي بنتيجة 25-16 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفي المجموعة نفسها، فاز فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي على القيادة العامة لشرطة دبي بنتيجة 28-25، وبذلك تصدر فريق الاتحادية قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من الفوز في 3 مباريات، وفي منافسات المجموعة الثانية، فاز فريق مياه دبي على فريق مركز ورزيدنس البستان بنتيجة 26-22، فيما فاز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 26-5، وبذلك تصدر فريق ماي دبي قمة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من فوزين وخسارة.

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