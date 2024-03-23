هجن العاصفة تحلّق برموز الثنايا في مهرجان المرموم

سجلت مؤسسة هجن العاصفة، حضوراً قوياً، أمس، في تحديات رموز سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن اليوم 11 لمهرجان المرموم التراثي للهجن.

ونجح المضمر غياث الهلالي في قيادة هجن العاصفة للفوز برمزين، بينما حصلت كل من مؤسستا هجن الرئاسة وهجن الشحانية على رمز. شهد التحديات الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وقام بتتويج الفائزين بالرموز.

وذهب الناموس في التحدي الرئيس على كأس الثنايا البكار المفتوح إلى مؤسسة هجن العاصفة عن طريق ((الشاهينية))، التي قادها غياث الهلالي إلى الصدارة بزمن 12:04:4 دقيقة، ووضعت هجن الشحانية بصمتها على بندقية الثنايا الجعدان المفتوح بقيادة المضمر فاران محمد قريع المري ((مهول))، محققة الرمز الغالي في 12:08:1 دقيقة.

وسجلت مؤسسة هجن الرئاسة، حضوراً قوياً خلال الشوط الثالث، وحصلت ((درة)) لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، على كأس الثنايا البكار المحليات في 12:10:7 دقيقة.

وأضاف المضمر غياث الهلالي، الرمز الثاني لشعار هجن العاصفة من خلال ((شاهين))، ليحصد بندقية الثنايا الجعدان المحليات في 12:05:6 دقيقة.

من ناحية أخرى، يصل مهرجان المرموم التراثي للهجن، اليوم، إلى محطة سن الذلل والزمول لهجن أبناء القبائل، ويشهد مضمارالـ 8 كيلومترات بالمرموم إقامة 16 شوطاً لمؤسسات هجن أبناء القبائل، وستكون الأشواط الستة الأولى مخصصة لهجن الإنتاج.

وأهدى سعيد الشيخ مضمر هجن العاصفة، الفوز بكأس الثنايا البكار المفتوح، وبندقية الثنايا الجعدان المحليات، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي مؤسسة هجن العاصفة.

وقال: أتمنى أن يكون سيف الإمارات من نصيب هجن العاصفة أو هجن الرئاسة.

وأوضح أن الرمز الذي فازت به ((الشاهينية)) هو الثاني لها، بعد تحقيقها إنجازاً في ميدان الجنادرية بالسعودية.

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