42 خيلاً تتنافس في ختام «دولية دبي للجواد العربي» اليوم

تختتم اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات النسخة 21 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث تقام 6 بطولات مختلفة الفئات والأعمار بمشاركة 42 خيلاً تأهلت إلى المحطة الختامية، وهي بطولة المهرات بعمر السنة، بطولة المهرات، بطولة الأفراس، بطولة المهور بعمر سنة واحدة، بطولة المهور، بطولة الفحول.

وشهد فعاليات اليوم الثاني للبطولة، أمس، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وزياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وقصي عبيد الله مدير البطولة.

وتوجه زياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعم البطولة على مدار السنوات الماضية استكمالاً للجهود التي قام بها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن الحدث يقام لأول مرة في شهر رمضان وشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

وأضاف كلداري لـ ((البيان))، أن البطولة تواصل ريادتها العالمية بفضل ما تحظى به من دعم كبير واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث جذبت واستقطبت نخبة الخيول من أرقى السلالات خاصة بعد توجيهات سموه منذ سنوات برفع قيمة الجوائز إلى 4 ملايين دولار، مما كان له بالغ الأثر في تشجيع أبناء الدولة على الاهتمام بالمشاركة فيها.

وأسفرت نتائج المنافسات التي أقيمت على مدار يومين، عن تأهل مجموعة من الخيول إلى النهائيات، وفاز ((اي جي ساير)) لمربط عجمان بـ92.42 نقطة، وحقق ((أتش أي اكسيلانت)) لـ ((نايلا حايك)) المركز الأول في شوط المهور بعمر سنة القسم ((أ)) برصيد 91.75 نقطة. وفي نفس الفئة للمهور القسم ((ب))، فاز بالمركز الأول ((إم زد أديب)) لخليفة عبدالله النعيمي برصيد 91.67 نقطة.

وفازت بالمركز الأول في شوط المهرات عمر سنة القسم ((ب))، المهرة ((شامخة الهواجر)) لمالكها عبدالله ثامر ناصر المترف الحميدي برصيد 91.75 نقطة، وفي شوط المهرات عمر سنة القسم ((ب))، حصدت المركز الأول المهرة ((شامخة الهواجر)) لعبدالله ثامر ناصر المترف الحميدي برصيد 91.75 نقطة.

وفي شوط المهرات بعمر سنتين، أحرزت ((دي آسره)) لمربط دبي للخيول العربية، المركز الأول برصيد 92.58 نقطة، وفي شوط المهرات بعمر 3 سنوات، نالت المركز الأول ((دي رسيل)) لمربط دبي للخيول العربية برصيد 92.58 نقطة.

وفي شوط الأفراس بعمر من 4 إلى 6 سنوات، فازت بالمركز الأول ((ع ج العلا)) لمربط عجمان برصيد 92.83 نقطة، واعتلت صدارة شوط الأفراس من عمر 7 إلى 9 سنوات، ((ع ج سجوى)) لنايلا حايك برصيد 92.75 نقطة، وفي شوط الأفراس بعمر 10 سنوات وما فوق، فازت بالمركز الأول ((دي عزيزة)) لنايلا حايك برصيد 93.17 نقطة.

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