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«الأولمبي» يخسر أمام العراق بركلات الترجيح في «غرب آسيا»

3/23/2024 7:22:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خسر منتخبنا الوطني الأولمبي، أمس، أمام نظيره العراقي 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت باستاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بمدينة الأحساء السعودية، ضمن مواجهات تحديد الترتيب النهائي للنسخة الخامسة من بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاماً.

وسجل هدف منتخبنا محمد المنصوري في الدقيقة 33، وتعادل المنتخب العراقي عن طريق علي صادق في الدقيقة 53. وسيلعب منتخبنا مع منتخب تايلاند بعد غد، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، بينما يلتقي المنتخبان العراقي والأردني الأربعاء المقبل، في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، وذلك بعد فوز الأردن أمس على تايلاند 1-3.

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