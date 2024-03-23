الأرجنتين تفوز في غياب ميسي وإسبانيا تخسرودياً

فازت الأرجنتين بطلة العالم، على السلفادور بثلاثية نظيفة، في مباراة دولية ودية بكرة القدم في فيلادلفيا، استعداداً لبطولة كوبا أمريكا، وتحقق الفوز في غياب ليونيل ميسي.

سجل الأهداف كريستيان روميرو، وإنسو فرنانديس، وجيوفاني لو سيلسو. ويغيب ميسي عن المنتخب، بعد تعرضه لإصابة عضلية بفخذه خلال فوز إنتر ميامي الأمريكي على ناشفيل 3-1، في كأس أبطال كونكاكاف.

من ناحية أخرى، ألحقت كولومبيا أول خسارة بإسبانيا منذ نحو عام، وتغلبت عليها 1-0 في لندن، في مباراة دولية ودية، وسجل الهدف بالاس مونيوس في الدقيقة 61.

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