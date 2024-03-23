كأس دبي العالمي قاب قوسين

بدأ العد التنازلي للنسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي، الذي سيقام السبت المقبل على مضمار ميدان، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية التي ستتنافس على الألقاب الـ 9 للأمسية، ويبلغ مجمل جوائزها 30.5 مليون دولار، فيما يستضيف فندق أرماني في برج خليفة، الأربعاء المقبل، قرعة البطولة العالمية.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يتزامن فيها الحدث مع شهر رمضان المبارك، فيما أكملت اللجنة المنظمة، الاستعدادات لإخراج البطولة بالمظهر المتميز لها، الذي سيبرز العادات العربية والإسلامية.

تدريبات مكثفة

من جانب آخر، واصلت خيول العالم تدريباتها للمشاركة في أشوط الأمسية العالمية، أبرزها النجمان الأمريكي ((نيوجيت))، والياباني ((ديرما سوتاجاكي))، اللذان سيشاركان في شوط ((كأس دبي العالمي)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى)) على المضمار الرملي، برعاية ((طيران الإمارات))، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار.

كما شهدت التدريبات، مشاركة ((سبريت دانسر)) للمدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرغسون، بالشراكة مع صديقيه بيتر دون، وجيد ماسون، الذي سيخوض التحدي في شوط ((لونجين دبي شيماء كلاسيك)) لمسافة 2410 أمتار ((الفئة الأولى)) على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى ((سعودي كراون)) الذي سيشارك في شوط ((جودلفين للميل)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثانية)) على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه مليون دولار.

وتترقب الجماهير هذه النسخة المثيرة، حيث سيكون الصراع على أشده لنيل لقب كأس دبي العالمي، خاصة بين النجم الياباني ((أوشبا تيسورو)) لـ ((شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة))، والذي يطمح ليكون ثاني حصان يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي عقب إنجاز ((ثندر سنو)) لجودلفين عامي 2018 و2019، و((سنيور بوسكادور)) لشرف محمد الحريري وجو بيكوك، والذي يسعى ليكون أول بطل يجمع بين لقبي كأس دبي العالمي، وكأس السعودية الذي حققه الشهر الماضي.

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