ما حكاية الطريق رقم 749 في غزة، وهل له علاقة بسيناريوهات ((اليوم التالي)) التي تنوى إسرائيل تنفيذها، حينما ينتهي عدوانها على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي؟.

في الأيام الماضية حفلت العديد من وسائل الإعلام العالمية الكبرى خصوصاً الـ سي إن إن، والـ بي بي سي وكذلك الصحف الإسرائيلية، بتقارير وتحقيقات مصحوبة بصور للأقمار الصناعية، خلاصتها أن القوات الإسرائيلية أنهت بناء طريق رئيسي جديد يبدأ من الشرق إلى الغرب ويفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وقد يسأل البعض: وما علاقة شق طريق جديد بسيناريوهات اليوم التالي في غزة؟!.

الإجابة في رأي العديد من المتابعين والمراقبين، بل ومن متابعة وسائل الإعلام الإسرائيلية، يمكن أن تقودنا إلى الإجابة.

لنعرف أولاً طبيعة هذا الطريق ثم نحاول فهم أهدافه.

الطريق طبقاً لتقرير أعدته القناة الإسرائيلية رقم 14 يحمل اسم الطريق السريع 749. هو يبدأ عند السور الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل بالقرب من كييوتس ناحال عوز، ويعبر قطاع غزة لينتهي بالقرب من الساحل غرباً، ويمتد عبر شمال القطاع وتقع خلفه المناطق الوسطى والجنوبية.

الطريق الأوسع في غزة ويتقاطع مع طريقي صلاح الدين والرشيد، وهو الوحيد الذي يمتد دون انقطاع في جميع أنحاء غزة.

وطبقاً لتحليل صور الأقمار الصناعية التي نشرها موقع الـ بي بي سي، فإن الجيش الإسرائيلي بنى خمسة كيلومترات لكي يربط الطرق التي لم تكن متصلة سابقاً. والجزء الأول أُنشئ أواخر أكتوبر الماضي، وهو يقع شرق غزة. إسرائيل اختارت هذا المكان تحديداً في منطقة لا توجد بها مبانٍ ومنشآت كثيرة.

إضافة إلى الكثافة السكانية المنخفضة مقارنة ببقية مناطق غزة المكتظة بالبشر، وهذا الطريق يقع أسفل طريق مؤقت ومتعرج استخدمه الجيش الإسرائيلي للانتقال من شرق غزة إلى غربها.

نعود للسؤال إلى أهمية وخطورة هذا الطريق؟

طبقاً للتصريحات الرسمية الإسرائيلية فهو مخصص للإمدادات العسكرية للقوات الموجودة في القطاع.

العميد متقاعد جاكوب ناجل، المستشار الأمني السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال إن الهدف من الطريق الجديد توفير خدمة الوصول السريع لقوات الأمن الإسرائيلية مع أي تهديدات قادمة.

لكن عدداً كبيراً من الخبراء يقولون إن الطريق سيستخدم كحاجز لفصل شمال غزة عن جنوبها، والأهم منع الفلسطينيين الذين نزحوا جنوباً من العودة إلى بيوتهم في شمال القطاع. أما التفسير الأخطر فهو أن الطريق قد يكون واحداً من أهم الإشارات للدلالة على وجود خطة إسرائيلية للبقاء في غزة حتى بعد انتهاء الأعمال العسكرية الحالية.

هذا التفسير ليس من باب الهواجس والظنون الفلسطينية والعربية، لكن نتانياهو قال منتصف الشهر الماضي، حينما ضغط عليه البيت الأبيض لإعلان رؤيته لليوم التالي، إن إسرائيل سوف تستمر في السيطرة على الأمن في قطاع غزة إلى أجل غير مسمى.

وهذا المعنى السياسي يتطابق مع تصريحات لبعض قادة الجيش الإسرائيلي، بأنهم يريدون عبر هذا الطريق الحصول على موطئ قدم عملياتي لتسهيل حركة القوات ونقل المعدات ما بين إسرائيل وغزة.

الخبراء العسكريون يقولون إن طبيعة المواد المصنوعة منها الطريق لا تلائم فقط سير السيارات العادية بل المركبات المجنزرة، وبالتالي يمكن استنتاج أن هذا الطريق سيساعد الجيش الإسرائيلي في الدخول والخروج من القطاع، باعتبار أن إسرائيل تعتقد أنها سوف تتولى مسؤولية الأمن لفترات طويلة مقبلة في غزة، وبالتالي تسهيل السيطرة اللوجستية والعسكرية على المنطقة.

وبالتالي فإن الطريق الذي سيفصل عملياً مدينة غزة عن جنوب القطاع، سيتحول إلى نافذة مهمة لمراقبة ورصد أي حركات فلسطينية، كما أنه يتيح للجيش الإسرائيلي مجالات مفتوحة إلى حد كبير لإطلاق النار.

وإضافة للجوانب العسكرية لهذا الطريق، فإن الهدف الأساسي والسياسي هو أن الجيش الإسرائيلي ينوي البقاء لفترات طويلة في القطاع، وسيسعى بكل الطرق لمنع عودة الفلسطينيين لشمال القطاع.

وبالتالي تحويل مناطق الشمال إلى شريط عازل ما بين إسرائيل وبقية مناطق القطاع، إضافة لأحكام السيطرة على مجمل القطاع أمنياً، وهو ما يعني في التحليل الأخير احتلال القطاع عسكرياً مع البحث عن قيادات فلسطينية لإدارته محلياً وإدارياً فقط.

هذه هي النوايا الإسرائيلية من وراء إنشاء هذا الطريق، لكن السؤال المهم هو: هل سيسمح الفلسطينيون وبقية العالم لإسرائيل بتنفيذ هذا المخطط؟.