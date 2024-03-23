دبي صرح مضيء للعمل الخيري والحضاري

دولة الإمارات منارة للعمل الخيري والإنساني، وأيقونة مضيئة للمشاريع والمبادرات التي تطلقها باستمرار، في نهج إنساني وحضاري مستدام، يهدف لخير الإنسان أينما كان.

وتضطلع كل إمارات الدولة بهذا الدور الفعال في نشر الخير والنفع للجميع، عبر مؤسساتها الرائدة، وجهود أبنائها المبدعين والأسخياء، حتى أضحت دولة الإمارات شمساً مشرقة تنثر إشراقاتها الخيرة في كل مكان حول العالم، لتلهم الدول والمجتمعات أن تحذو حذوها في عمل الخير ونفع الناس وتحسين حياتهم وتوفير أفضل الخدمات لهم والعناية بالتنمية المستدامة ورفاهية المجتمعات.

ومن المنارات المشرقة التي ترجمت هذه القيم إمارة دبي التي تتمتع بمؤسساتها الرائدة ومبادراتها الإنسانية الساعية لنفع البشرية جمعاء، حيث قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ملخصاً ذلك: ((في دبي نعين المحتاج ونمد يد العون ويصبح فعل الخير أسلوب حياة.. دبي مدينة الخير وأهلها أهله)).

إن العمل الخيري في دبي أسلوب حياة كما قال سموه، فإذا استعرضنا فقط ما قامت به دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، من مشاريع ومبادرات خلال العام الماضي، لوجدنا عناية فائقة بهذا المجال الجليل، ولرأينا الأرقام تعبّر عن نفسها وتنطق بلغة واضحة، فقد بلغت قيمة الإنفاق العام على العمل الخيري العام الماضي 4 مليارات درهم.

وبلغ عدد المبادرات الخيرية داخل الدولة وخارجها 53.9 ألف مبادرة، ما يعكس اهتمام دبي بالعمل الخيري، وجهودها في مد يد العون للمحتاجين في كل مكان، لتكون مدينة خير وعطاء، مكللة بروح المساعدة والتكافل للجميع، ولتعبّر عن نهج إماراتي أصيل، نهج الشيخين القائدين الراحلين، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اللذين كانا مشاعل خير وعطاء لشعب الإمارات وشعوب العالم أجمع، سائلين الله تعالى في هذا الشهر المبارك أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويعلي درجاتهما في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما قدماه من خير لشعب الإمارات والعالم أجمع.

كما تعتبر المساجد والمصليات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم في إمارة دبي من الصروح الحضارية البارزة التي تشهد نشاطاً كبيراً في ارتيادها من قبل المصلين والمستفيدين، فقد استقبلت المساجد والمصليات في إمارة دبي العام الماضي .

والتي بلغ عددها 2385 مسجداً ومصلى 200 مليون مرتاد، وتتضمن هذه المساجد عناية كبيرة بالدروس والمحاضرات التي تعزز قيم الوسطية والاعتدال والسماحة والعلم الشرعي، بالإضافة إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في ربوع إمارة دبي، التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم وترتيله وترسيخ قيمه السمحة.

فالمستفيدون من هذه الأنشطة والحلقات آلاف وملايين من المستفيدين والدارسين والحفاظ والراغبين في استثمار أوقاتهم في التعلم والتثقف وإشباع الجانب الروحي وحفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي.

هذه المبادرات والأرقام المشرفة تعكس حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على تعزيز العمل الخيري والحضاري، والعناية ببيوت الله تعالى، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والأنشطة التوعوية التي ترسخ قيم السماحة والوعي الديني الرشيد.

وهو ما تجلى كذلك من خلال العناية بالعاملين في المساجد من الأئمة والمؤذنين، وتقديرهم وتكريمهم، ومنها ما وجهت به إمارة دبي من زيادة رواتب الأئمة والمؤذنين في المساجد التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، تقديراً لدورهم في نشر رسالة الإسلام السمحة وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية، وتقديراً لجهودهم الحثيثة في خدمة الشؤون الدينية.

إن هذه المبادرات والمكرمات تعكس مكانة دولة الإمارات عامة ومكانة دبي خاصة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجال العمل الخيري والإنساني والحضاري، وملتقى للمبادرات الخيرية التي تشع من أرض دولة الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم، وتنشر ثقافة العطاء والإحسان في جميع جوانب الحياة، لتسهم في بناء عالم أفضل، عالم تسوده الرحمة والسلام والتكافل والرفاهية للجميع، ويقوم على القيم الإنسانية الراسخة، وعلى نهج أصيل في التعاون والعطاء ومد يد العون لكل محتاج أينما كان.