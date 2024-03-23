هند بنت مكتوم سيرة عطاء ومسيرة وفاء

في بيت رفيع العِماد من بيوتات آل مكتوم صقور الصحراء وفرسان البلاد، وفي مضارب الطيب والعز والفروسية والكرم وُلدت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حفظها الله، ونشأت بين أبوين كريمين غرسا في قلبها أروع مكارم الأخلاق وأنبل مشاعر العطاء، وسكبا في شخصيتها كل السجايا التي ستؤهلها لتكون في يوم من الأيام زوجاً لفارس دبي وشاعر الجزيرة وسيد الخيل والليل، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتخط معه وفي صحبته واحدة من أروع قصص البذل والعطاء.

ولتكون الزوجة الودود الولود التي أنجبت الفرسان وقدّمت للوطن خيرة الرجال، وفي طليعتهم سيد شباب الوطن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الذي جعله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد سيفاً صارماً يصول به على الصعاب والملمات، فكان مع إخوته الكرام قرة عين لهذين الوالدين الكريمين الناهلَيْن مكارم الأخلاق، والساعيين في سبيل رفعة هذا الوطن وترسيخ مكانته بين الأمم والشعوب.

بنتُ الشيوخ وزوجُ الفارس العَلَمِ

صقر الرجال وبحر الجود والكرم

محمد الخير مَنْ زادتْ سعادتُهُ

بنجم حمدان فخر السيف والقلم

وكرفيقة درب نادرة الوفاء وعميقة الحضور والتأثير في المجتمع، انطلقت سمو الشيخة هند بنت مكتوم في بناء الوطن ودعم جميع الأعمال التي تهدف إلى الارتقاء بجميع أبناء الوطن بشكل عام، وبالمرأة الإماراتية على وجه الخصوص، فكانت خير عضيد ومُعين لجهود زوجها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي منحها كل الثقة والدعم والتحفيز على المعهود من سيرته الطيبة في صنع القادة المُلهمين، فوجدت في هذه الصحبة الكريمة خير عون لها وأكبر داعم.

بحيث أصبحت عميقة التأثير في مجموعة متميزة من المبادرات والنشاطات التي تعكس صدق إحساسها بالمسؤولية تجاه أبناء وطنها أولاً، ثم تجاه الإنسان في كل مكان، مقدمة بذلك النموذج القدوة الذي جعل منها سيدة دبي في البذل والريادة والعطاء، فهي من أكثر الناس رعاية للفقراء والمحتاجين وسد حاجة الجائعين.

ولذلك كانت على رأس القيادة في بنك الإمارات للطعام، حيث أطلقت قبل أيام قليلة مبادرة إنسانية تليق بأجواء هذا الشهر الكريم شهر الرحمة والإحسان حين قرّرت توفير خمسة ملايين وجبة من بنك الإمارات للطعام تكون عوناً لكل محتاج إلى لقمة الطعام في عصر تتضوّر فيه البطون الخاوية جوعاً في شتى بقاع الأرض.

فكانت مبادرة كريمة استرعت انتباه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أشاد بسمو الشيخة هند وبمبادرتها الكريمة، ونشر تدوينة ثمينة عن شخصيتها الإنسانية الفريدة، باعتبارها رفيقة درب لشخصه الكريم ومصدر سعادة لأسرتها الشخصية والأسرة الإماراتية بكل أطيافها ممن يعرفون قدر هذه السيدة الجليلة، ويرون فيها قدوة اجتماعية تُلهمهم أروع دروس البذل والعطاء والمبادرة لفعل الخير ونشر ثقافة الإحسان.

وبموازاة هذه المبادرات التي تستهدف التخفيف من أوجاع الجياع والفقراء، فإن سمو الشيخة هند بنت مكتوم من الساعيات على الأيتام بكل ما في قلبها الطيب من الرحمة والشفقة على هذه الفئة التي فقدت والدها أو والديها واحتاجت إلى المؤسسات التي تؤويها وتضمن لها العيش الكريم بعيداً عن لعنة التشرد والضياع، فكانت لها البصمة الحقيقية في سد هذه الثغرة الإنسانية التي تضمن استقرار المجتمع الإماراتي، وإشاعة روح التعاون والرحمة بين جميع أبنائه، فكان لجهدها الكبير أعمق الأثر في تحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء مجتمع متماسك يتحمل المسؤولية الجماعية، ولا يشعر فيه فرد بالتشرد والضياع.

ولم تتوقف سمو الشيخة هند بنت مكتوم عند مسار واحد من مسارات فعل الخير والنهوض بالمجتمع، بل ما زالت هي المبادرة الكريمة لكل خير، فهي السباقة إلى بناء المساجد التي تقام فيها الصلوات، ويُذكر فيها اسم الله تعالى بالغدو والآصال، وهي المبادرة إلى طباعة كتاب الله تعالى وتوزيعه على المسلمين كإسهام مشكور في نشر أنوار القرآن بين أبناء المجتمع، فضلاً عن إنشائها إذاعة خاصة للقرآن الكريم، وهي الراعية الجليلة للمسابقات القرآنية التي تتميز بها دبي.

حيث تُولي اهتماماً صادقاً بنشر ثقافة العناية بكتاب الله تعالى بين جميع سكان المعمورة، حيث تستضيف دبي الأعداد الكبيرة من حُفاظ القرآن الكريم، وتمنحهم فرصة المشاركة في هذه المسابقة الرفيعة، التي أصبحت ملء السمع والبصر بفضل ما تتلقاه من دعم مباشر من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقرينته سمو الشيخة هند بنت مكتوم.

إن ما ذكرناه من نشاطات ومبادرات سمو الشيخة هند بنت مكتوم هو غيض من فيض، وقليل من كثير، وإلا فهي شخصية عميقة الحضور في جوهر الحياة، ولذلك احتفظت لها الذاكرة بكل هذه المناقب وهذه المبادرات، فنالت كل تكريم مستحق من قبل هيئات محلية ودولية محترمة، تقديراً لدورها الكبير وإسهامها الفاعل في تقدم الوطن والارتقاء بإنسانه، فنالت جائزة الشخصية القرآنية المتميزة قبل عدة سنوات ضمن الدورة الأولى لمسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن الكريم، ومُنحت جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني للعام 2020.

وتم تتويج هذا التقدير لسمو الشيخة هند بنت مكتوم في هذه الأيام بفوزها بلقب شخصية العام الإسلامية، التي أعلنت عنها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والتي سبق لها اختيار شخصيات إسلامية كبرى ذات إسهام كبير في مجال العمل الإسلامي، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن هذا الفوز الكبير لسمو الشيخة هند بنت مكتوم في الدورة السابعة والعشرين من المسيرة الكبيرة لهذه الجائزة الدولية المرموقة.

ثمّن القائمون على الجائزة الجهود الكبيرة التي بذلتها سمو الشيخة هند بنت مكتوم في مجال العمل الإسلامي والخيري والإنساني، حيث تميّزت سموها بالعطاء وخدمة كتاب الله تعالى ورعايته وتشجيع الناشئين على تعلّمه وحفظه وتدبّر معانيه، كما أمرت سموها بطباعة الآلاف من نسخ المصحف الشريف وتوزيعها على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وكان أول إصدار علمي للجائزة على نفقة سمو الشيخة هند بنت مكتوم، التي استحقت هذا التكريم اعترافاً بهذا الحضور المتميز في مسيرة الجائزة، مع التنويه برعاية سموها للمسابقة المحلية للقرآن الكريم، التي تحمل اسم سموها «مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم»، التي تشمل جميع أبناء الوطن من الذكور والإناث، مع حرص سموها السنوي على تكريم الفائزين والعاملين في لجان التحكيم والإداريين والمتطوعين، إضافة إلى تبرع سموها الدائم بنفقات الحج لغير القادرين لأداء هذه الشعيرة العظيمة، فضلاً عن دعمها السخي لمبادرة أعراس دبي، حيث تدعم هذه المبادرة إيماناً منها بأن بناء الأسرة الصالحة هو أساس استقرار المجتمع وتنمية الحياة في جميع مساراتها الصحيحة.

إن الكلمات مهما كانت بليغة وكثيرة فهي تقف عاجزة عن إيفاء سمو الشيخة هند بنت مكتوم ما تستحقه من تقدير واحترام، فهي صانعة الحياة وواهبة الأمل وراعية كل خير، وقرينة لفارس دبي وباني نهضتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يفتخر بقرينته الجليلة ويرى فيها قدوة متميزة تستلهم منها الأجيال أروع دروس البذل والعطاء، في سبيل بناء مجتمع متماسك ينعم بحياة كريمة آمنة تليق بأبناء هذا الوطن الأباة الطيبين.