نائب ميلوني: ماكرون يشكل خطراً على أوروبا

اتّهم نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، بتعريض أوروبا للخطر من خلال دعوته إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

تصريحات سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف والمنضوي في الائتلاف الحكومي الذي ترأسه جورجيا ميلوني، جاءت خلال تجمّع أقيم في روما لقادة أوروبيين يمينيين وقوميين لحشد الدعم تحضيراً للانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي المقرّرة في يونيو.

وقال سالفيني خلال التجمّع الذي نظّمه تكتّل الهوية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، إن اقتراح ماكرون خلال الشهر الماضي إرسال قوات إلى أوكرانيا ((شديد الخطورة وفيه إفراط وغير متوازن)).

وأضاف في كلمته التي شدّد فيها بشكل كبير على قيم العائلات المحافظة ((أعتقد أن الرئيس ماكرون بكلماته، يشكّل خطراً على بلدنا وقارتنا)).

وأوضح ((المشكلة لا تكمن في الأمهات والآباء بل في دعاة حرب على غرار ماكرون يتحدّثون عن الحرب وكأن لا مشكلة حالياً)). وتابع ((لا أريد أن نترك لأولادنا قارة تستعد للدخول في حرب عالمية ثالثة)). وتحدّث أيضاً أندريه فينتورا، زعيم حزب تشيغا البرتغالي اليميني المتطرف.

وكذلك هارالد فيليمسكي، زعيم حزب الحرية النمسوي، وفيفيك راماسوامي المرشّح السابق للرئاسة الأمريكية. ولم تشارك زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن حضورياً، واكتفت بتوجيه رسالة عبر الفيديو.

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