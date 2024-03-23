Sunday, 24 March 2024 02:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائب ميلوني: ماكرون يشكل خطراً على أوروبا

3/23/2024 7:22:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتّهم نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، بتعريض أوروبا للخطر من خلال دعوته إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

تصريحات سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف والمنضوي في الائتلاف الحكومي الذي ترأسه جورجيا ميلوني، جاءت خلال تجمّع أقيم في روما لقادة أوروبيين يمينيين وقوميين لحشد الدعم تحضيراً للانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي المقرّرة في يونيو.

وقال سالفيني خلال التجمّع الذي نظّمه تكتّل الهوية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، إن اقتراح ماكرون خلال الشهر الماضي إرسال قوات إلى أوكرانيا ((شديد الخطورة وفيه إفراط وغير متوازن)).

وأضاف في كلمته التي شدّد فيها بشكل كبير على قيم العائلات المحافظة ((أعتقد أن الرئيس ماكرون بكلماته، يشكّل خطراً على بلدنا وقارتنا)).

وأوضح ((المشكلة لا تكمن في الأمهات والآباء بل في دعاة حرب على غرار ماكرون يتحدّثون عن الحرب وكأن لا مشكلة حالياً)). وتابع ((لا أريد أن نترك لأولادنا قارة تستعد للدخول في حرب عالمية ثالثة)). وتحدّث أيضاً أندريه فينتورا، زعيم حزب تشيغا البرتغالي اليميني المتطرف.

وكذلك هارالد فيليمسكي، زعيم حزب الحرية النمسوي، وفيفيك راماسوامي المرشّح السابق للرئاسة الأمريكية. ولم تشارك زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن حضورياً، واكتفت بتوجيه رسالة عبر الفيديو.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN23032024000110011019ID1108013872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث