الأردن: تهديد نتانياهو بمهاجمة رفح تحدٍ للعالم

اعتبر نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة يعد تحدياً للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال في تغريدة له عبر منصة (X) أمس، إنه لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 3. 2 مليون فلسطيني يتضورون جوعاً بسبب الحصار الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف: ((على مجلس الأمن وضع حد لهذه الكارثة، ويجب أن يتم تبني مشروع القرار المعروض عليه ولو لمجرد القول: ((لا للقتل الجماعي)).

وكان نتانياهو أكد مؤخراً أنه وافق بالفعل على الخطة العملياتية للجيش الإسرائيلي في رفح، عبر اعتماد وشيك لخطة لإجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال،غير أنه قال إن الاستعدادات لشن هذه العملية العسكرية ستستغرق بعض الوقت.

وصدرت تحذيرات إقليمية ودولية من التداعيات الكارثية لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح، المكتظة بالنازحين من مناطق أخرى في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

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