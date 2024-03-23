مصر تجدد رفضها تهجير سكان غزة

جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، تحذير مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ورفضها القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وفقاً لما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية. وخلال استقباله وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، أكد شكري مجدداً رفض مصر لأي اجتياح لمدينة رفح الفلسطينية.

ووفقاً للخارجية المصرية، تطرق النقاش إلى تداعيات الأزمة الراهنة على أمن البحر الأحمر، وما ترتب عنها من تهديدات جسيمة لحركة الملاحة والشحن الدوليين.

حيث توافق الوزيران على الخطورة البالغة لتفاقم الأوضاع على النحو الذي نشهده في الوقت الراهن، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري وأمن الإقليم واستقراره. من جهته، أكد وزير خارجية سنغافورة، أن تدفق الملاحة بشكل آمن ومستدام في قناة السويس يعد مصلحة عليا لبلاده، باعتبارها تمثل الوسيلة المثلى لنقل التجارة الخاصة لبلاده إلى أوروبا.

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