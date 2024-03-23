عراقيل «مفاجئة» تهدد مسار المصالحة في ليبيا

فوجئ الشارع الليبي بإعلان وفد القيادة العامة للجيش الوطني تعليق مشاركته في مشروع المصالحة الوطنية بليبيا بعد أن سحب المجلس الرئاسي قراراً سابقاً بضم شهداء وجرحى الجيش إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.

وأكد الوفد في بيان أن المجلس الرئاسي أقصى نفسه بنفسه من مسار المصالحة الوطنية بعد هذا التصرف، الذي وصفه بغير المسؤول والمثير للشكوك، وشدد على ضرورة أن يتدخل الاتحاد الأفريقي لاختيار شريك أفضل لهذه المهمة، بعيداً عن التدخلات السياسية والمحسوبيات.

وأعلن 11 عضواً باللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية تعليق مشاركتهم بسبب تصرفات النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وقالوا في بيان، إنهم قرروا تعليق مشاركتهم لحين إعادة النظر في إدارة ملف المصالحة، معتبرين ((أن الشعب الليبي يأمل في بدء عملية مصالحة وطنية عبر حوار وطني حقيقي دون إقصاء أو تهميش)) وفق البيان.

وجاء انسحاب ممثلي الجيش بعد أن كان الفريق السياسي للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، أعلن منذ ديسمبر الماضي، انسحابه من المشاركة في مشروع المصالحة احتجاجاً على استمرار سجن رموز نظام معمر القذافي.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن ((المصالحة لن تكون حقيقية ومؤثرة إذا لم تشارك جميع الأطراف المعنية بها)).

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