السودان.. معارك عنيفة ومعوقات أمام إيصال المساعدات

اشتدت وتيرة المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في محاور القتال المختلفة بالعاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة بجانب ولايات دارفور.

واستخدمت في تلك المعارك مختلف أنواع الأسلحة، فيما تتفاقم الأوضاع الإنسانية لملايين السودانيين في ولايات القتال والولايات الآمنة على حد سواء.

وأفاد شهود عيان ومصادر ميدانية أن الجيش صد هجوماً قوياً نفذته قوات الدعم السريع في المحور الجنوبي لولاية الجزيرة بالمحاذاة مع ولاية سنار، ودارت معارك ضارية في المنطقة الواقعة غرب مصنع سكر سنار، كما أن عناصر من القوات الخاصة التابعة للجيش، نفذت عمليات نوعية استهدفت بها تجمعات لقوات الدعم السريع في المنطقة المحيطة بمدينة ود مدني.

وفي الخرطوم بحري ما زالت قوات الدعم السريع تواصل هجماتها على سلاح الإشارة لما قارب أسبوع، وذلك في محاولة لوقف تقدم الجيش في مدينة الخرطوم بحري، وقطع خطوط الإمداد التي فتحها مؤخراً للربط بين مقر قياداته بمدن العاصمة الخرطوم الثلاث.

إيصال مساعدات

إنسانياً قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي إن حرمان إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في دارفور يعتبر جريمة حرب.

وذلك عقب إعلانه عن اتفاق تم بين حكومة الإقليم ووكالات أممية ومنظمات محلية لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بولايات دارفور عبر مدينة الدبة بالولاية الشمالية.

ولذات الغرض وصل مناوي ولاية نهر النيل شمال السودان، إذ أكد أن الغرض من زيارته التنسيق حول كيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور، بناء على مخرجات اجتماعه مع ممثلي المنظمات ووكالات الأمم المتحدة واعتماد مسارات جديدة من بورتسودان، مروراً بولايتي نهر النيل والشمالية ثم إلى إقليم دارفور وإمكانية توزيع المساعدات لجميع الولايات.

إضافة لانسياب المساعدات عبر منطقة الطينة الحدودية على أن تترتب مسارات إضافية لإسعاف الوضع الإنساني في الإقليم، وسنعمل بالتنسيق والمتابعة مع المنظمات والولاة المكلفين لمواجهة الأزمة الإنسانية ومنع تفاقمها قدر الإمكان.

ترحيب واشتراطات

بالمقابل أعلنت قوات الدعم السريع عدم اعترافها بالاتفاق الذي تم بين مناوي ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة على إيصال المساعدات الإنسانية من بورتسودان عبر طريق الدبة إلى دارفور، وقالت إن ذلك لا يعنيهم في شيء، وأكدت أن أركو مناوي لا يملك الحق في إبرام أي اتفاق أو استلام الإغاثة نيابة عن أهل دارفور من دون تفويض.

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