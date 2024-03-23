هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في الصومال

هاجم مقاتلون تابعون لحركة الشباب الإرهابية أمس، قاعدة عسكرية في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو، وأفيد عن وقوع إصابات، وفق ما أعلن عسكريون وشهود.

ووقع الهجوم الذي نفّذ فجراً في بوسلي الواقعة على بعد 40 كلم من مقديشو، وحيث تقيم قوات أمن صومالية قواعد مؤقتة للعمليات ضد الشباب في قرى ينشط فيها المتمردون في المنطقة، وفق مصادر أمنية.

يأتي الهجوم بعدما هاجم مسلّحون فندقاً قرب القصر الرئاسي في مقديشو في 14 مارس، ما أسفر عن ثلاثة قتلى، في ظل استمرار عملية عسكرية واسعة النطاق ينفّذها الجيش ضد الحركة.

وقال المسؤول العسكري في منطقة أفغوي المجاورة محمد عدن، إن القتال العنيف اندلع بعدما هاجم ((إرهابيون)) قاعدة بوسلي.

وأوضح عدن أن المهاجمين ((فجّروا في الصباح الباكر سيارة مليئة بالمتفجّرات ثم انخرط المسلّحون في مواجهات خاضوها وجهاً لوجه مع قوات أمنية)). وأضاف: ((لقد دافع الجيش الصومالي عن موقعه وقد قُتل جنود عدة بينهم ضابط)).

وتابع: ((نصب الإرهابيون اليائسون كميناً لقافلة تعزيزات عسكرية على الطريق قرب دناني لكنّهم فقدوا 12 مقاتلاً)) في الواقعة، لافتاً إلى أن القوات الصومالية استعادت السيطرة على المنطقة.

وأعلنت الحركة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي في بيان أن مقاتليها اقتحموا قاعدة بوسلي وأن بين القتلى قائد هذه القاعدة.

وتعذّر التأكد من صحة ما أعلنته الحركة من مصادر مستقلة، ولم تصدر الحكومة الصومالية أي تعليق على الهجوم.

وقال حسن نور المقيم في قرية الجزيرة المجاورة لبوسلي: ((سمعنا صباحاً انفجارات قوية وطلقات نارية))، مشيراً إلى أنه رأى قافلة تمر على الطريق متوجّهة إلى منطقة القتال.

وشنّت الحكومة الفدرالية الصومالية هجوماً واسع النطاق ضد الجماعة المسلحة في أغسطس 2022 بمؤازرة ميليشيات تابعة للعشائر. واستعاد الجيش والمليشيات المؤازرة مساحات شاسعة من الأراضي في وسط الصومال بإسناد من ((بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال)) وضربات جوية أمريكية.

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