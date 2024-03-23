من حدود غزة .. غوتيريش يدعو لإنهاء الكابوس

كرّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، من مصر على الحدود مع قطاع غزة، دعوته لوقف إطلاق النار وإنهاء الكابوس الذي يعيشه سكان غزة جراء الحرب المدمرة بين إسرائيل وحركة حماس، في حين تؤكد إسرائيل عزمها شن هجوم بري على رفح المكتظة بالنازحين رغم معارضة واشنطن.

وقال غوتيريش من رفح المصرية الحدودية مع غزة، إن الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال يعيشون كابوساً لا ينتهي في ظروف كارثية.

وأضاف: ((لا شيء يبرر الهجمات المروعة التي قامت بها حماس في السابع من أكتوبر، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني)).

وأضاف: ((الآن، وأكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية))، موضحاً أنه أتى حاملاً أصوات الغالبية العظمى من دول العالم التي سئمت ما يحدث... هُدمت المنازل وقضت عائلات وأجيال بأكملها في ظل المجاعة التي تحيق بالسكان.

وقال غوتيريش: ((بهدي من شهر رمضان، شهر الرحمة، حان الوقت للإفراج فوراً عن جميع الرهائن)).

وأثارت هذه التصريحات غضب وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، الذي قال إنه ((في ظل قيادة غوتيريش، صارت الأمم المتحدة منظمة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل تؤوي الإرهاب وتشجعه)).

من جهته، وصف الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر، ما يحدث في غزة بأنه أصبح حرباً على الأطفال.

مؤكداً أن القطاع لم يعد مكاناً مناسباً للأطفال في الوقت الراهن. ونقلت وكالة ((معا)) الإخبارية الفلسطينية عن إلدر، الذي زار قطاع غزة مرتين منذ بدء الحرب، قوله، إن الأطفال هم أكثر المتضررين في غزة، واليونيسيف تصف ما يحدث هناك بأنه حرب على الأطفال أنفسهم.

قصف ونزوح

ميدانياً، حصد القصف المدفعي والغارات مزيداً من الأرواح في مختلف أنحاء القطاع، حيث يواصل الجيش عملياته البرية والجوية، ما يدفع بمزيد من الغزيين للنزوح إلى الجنوب، الذي لم يسلم من القصف. وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مقتل 72 شخصاً وإصابة 114 بجروح خلال 24 ساعة.

وطال القصف عدة أنحاء في غزة، لاسيما شمال غرب المدينة، حيث قالت وزارة الصحة، إن 10 أشخاص قتلوا لدى استهداف منزل عائلة القوقا، وقتل أربعة آخرون لدى استهداف منزل عائلة عياد في مخيم الشاطئ.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، مواصلة عملياته لليوم السادس في مجمع الشفاء الطبي والأحياء المحيطة به غرب مدينة غزة، حيث قال إنه قضى على أكثر من 170 مقاتلاً واستجوب أكثر من 800 مشتبه به، فيما تتحدث الفصائل الفلسطينية عن معارك ضارية.

وقالت حماس، إن الجيش الإسرائيلي يقصف ويحرق عدة مبانٍ في المجمع، ويحتجز نحو 240 مريضاً ومرافقيهم ويعتقل عشرات الكوادر الطبية.

واتهمت حماس، الجيش الإسرائيلي، بقتل 19 شخصاً وإصابة 23 مدنياً خلال انتظار المساعدات عند دوار الكويت جنوب شرق غزة، وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه يتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية والمعدات الطبية.

وقال شهود، إن الجيش يقتحم منازل في حي الرمال وحي تل الهوى ويحتجز الشباب فوق 16 عاماً، ويطلب من النساء والأطفال النزوح إلى المواصي بخان يونس. وقال شهود آخرون، إن عشرات الدبابات توغلت أمس، في المواصي والمنطقة الغربية الجنوبية لمخيم دير البلح وتسببت نيرانها بسقوط قتلى وجرحى.

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