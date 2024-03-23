مقترحات إماراتية وبحرينية لتعديل النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي

شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجموعة، في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والآسيوية ومجموعة البريكس، التي عقدت على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد والدورة الـ 213 للمجلس الحاكم، المنعقدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.

حيث قدمت دولة الإمارات ومملكة البحرين مقترحات لتعديل النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي.

ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من سارة محمد فلكناز، نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومروان عبيـد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وعرض الدكتور علي راشد النعيمي، بصفته ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد برئاسة إبراهيم بو غالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تقريراً حول عمل اللجنة التنفيذية واللجنة الفرعية للشؤون المالية.

وتضمن العرض مستجدات مناقشة ميزانية الاتحاد حتى يناير 2024، والمساهمات الطوعية المقدمة من المنظمات والبرلمانات الوطنية.

كما تم اعتماد تقرير المدقق الخارجي على حسابات الاتحاد والحساب الختامي للعام 2023.

النظام الأساسي

وقال علي راشد النعيمي، إن اللجنة التنفيذية عرضت تشكيل مجموعة العمل الخاصة بتعديلات النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات ومملكة البحرين قدمتا مقترحات لتعديل النظام الأساسي للاتحاد، ومن أبرزها مقترح لزيادة عدد ممثلي المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية إلى اثنين مع مراعاة التوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى مقترح مملكة البحرين بتعديل الأصوات المطلوبة لاعتماد البند الطارئ، بحيث يتم اعتماد البند الطارئ عندما يحصل على أغلبية الأصوات بدلاً من أغلبية ثلثي الأصوات.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية استعرضت التحضيرات للمؤتمر السادس لرؤساء برلمانات العالم عام 2025 الذي سيعقد في جنيف، وتشكيل اللجنة الخاصة بالتحضير للمؤتمر.

وخلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، تم استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وتم استعراض الطلبات الخاصة بإدراج البنود الطارئة على جدول أعمال الجمعية الـ 148، وجدول أعمال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.

بندان طارئان

وبحث ممثلو البرلمانات العربية، البندين الطارئين، الأول مقدم من جنوب أفريقيا بالنيابة عن المجموعة البرلمانية الأفريقية حول تعزيز الدراية بالتدابير المؤقتة ضد إسرائيل الصادرة عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، والثاني مقدم من إسرائيل حول إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة.

كما شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في أعمال الاجتماع التشاوري للمجموعة الإسلامية، لتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للمجموعة الإسلامية حول البند الطارئ على جدول أعمال اجتماع الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي.

كما شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الآسيوية، وتم الاطلاع من الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية على التقرير السنوي للجمعية.

وجدول زمني موجز للفعاليات الدورية للجمعية البرلمانية الآسيوية بحلول نهاية العام 2024، وكيف يمكن للجمعية البرلمانية الآسيوية أن تتوصل إلى استراتيجية أفضل لتنسيق موقف موحد بشأن المسائل الدولية ذات الأهمية للجمعية البرلمانية الآسيوية.

كما شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية في اجتماع مشترك لرؤساء الوفود البرلمانية لدول البريكس، على هامش الجمعية الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، من أجل التحضير لاجتماع رؤساء اللجان البرلمانية للشؤون الخارجية لدول البريكس، والتحضير للمنتدى البرلماني العاشر لدول البريكس، الذي سيعقد في سانت بطرسبرغ يومي 11 و12 أبريل المقبل.

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