روسيا تعلن اعتقال منفذي الهجوم الإرهابي في موسكو

قالت روسيا أمس، إنها اعتقلت المسلحين الأربعة المشتبه بتنفيذهم مذبحة قاعة ((كروكوس سيتي)) للحفلات قرب موسكو، من ضمن 11 شخصاً جرى اعتقالهم على خلفية الهجوم الإرهابي، وتوعد الرئيس فلاديمير بوتين بتعقب المسؤولين عن الهجوم ومعاقبتهم.

ووصف بوتين في خطاب بثه التلفزيون الهجوم بأنه إرهابي همجي. وأضاف إن ((الإرهابيين والقتلة واللاإنسانيين سيواجهون مصيراً لن يحسدوا عليه)). مشيراً إلى اعتقال 11 شخصاً منهم أربعة مسلحين. وأضاف: ((حاولوا الاختباء والتوجه صوب أوكرانيا، وفقاً لبيانات أولية، حيث كانت ثمة نافذة مجهزة لهم على الجانب الأوكراني لعبور حدود الدولة)).

وقال: ((جميع الجناة والمنظمين ومَن أمروا بارتكاب هذه الجريمة سيُعاقبون بشكل عادل ولا مفر منه. أياً مَن كانوا، وأياً كان مَن يوجههم)). وأضاف: ((سنحدد وسنعاقب جميع مَن يقفون وراء الإرهابيين ومن أعدوا هذا العمل الوحشي، هذا الهجوم على روسيا، على شعبنا)).

وفي موسكو اصطف الناس في طوابير طويلة أمس، من أجل التبرع بالدم من أجل الجرحى. كما ظهرت في بعض مواقف الحافلات في المدينة ملصقات تظهر شمعة مرفقة بجملة ((نحن في حداد 22/03/2024)) وهو تاريخ الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية الروسية، إن المسلحين الأربعة المشتبه بهم الذين اعتقلوا بعد الهجوم الدامي جميعهم مواطنون أجانب. وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي أنهم اعتُقلوا أثناء توجههم إلى الحدود الأوكرانية وأنهم على صلة بأشخاص في أوكرانيا. وقد تم نقلهم إلى موسكو.

وقال أندري كارتابولوف أحد كبار النواب الروس إنه يتعين أن تقوم روسيا برد ((لائق وواضح وملموس)) في ساحة المعركة إذا تبين أن أوكرانيا ضالعة في الهجوم.

وذكر ألكسندر خينشتين عضو مجلس النواب الروسي أن المهاجمين فروا في سيارة من طراز رينو في منطقة بريانسك على بعد نحو 340 كيلومتراً جنوب غربي موسكو، وأضاف أن السلطات عثرت على مسدس وخزنة بندقية هجومية وجوازات سفر من طاجيكستان في السيارة.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية إن 133 شخصاً قُتلوا، بينما قالت مارغريتا سيمونيان مديرة قناة روسيا اليوم الرسمية في وقت سابق إن عدد القتلى بلغ 143.

ونشرت سيمونيان مقطعاً مصوراً لأحد المشتبه فيهم، وهو شاب ملتحٍ، وهو يخضع للاستجواب على جانب الطريق ويرد بلكنة روسية عسيرة الفهم على وابل من الأسئلة. وقال إنه تلقى تعليمات من أشخاص مجهولين عبر تليغرام لتنفيذ الهجوم مقابل المال.

وظهر رجل آخر مصاب بجروح وكدمات في وجهه خلال استجوابه بالاستعانة بمترجم أثناء جلوسه على مقعد ويداه وقدماه مقيدتان.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم. وقال إن مسلحيه هاجموا ضواحي موسكو و((قتلوا وأصابوا المئات وتسببوا في دمار كبير في المكان قبل أن ينسحبوا إلى قواعدهم بسلام)). ونشر التنظيم صورة لمن قال إنهم المهاجمون الأربعة.

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا حذّرت مواطنيها قبل أسبوعين من أن ((متطرّفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمّعات كبيرة في موسكو، بما في ذلك حفلات موسيقيّة)).

ورفضت كييف الاتهامات الروسية، وقالت إنها ((ليست لديها أدنى صلة بالحادث)). وقال أندري يوسوف المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن الحديث عن القبض على أربعة من الجناة في طريقهم للفرار إلى أوكرانيا ((خاطئ تماماً))، حسب موقع ((برافدا)) الإلكتروني الأوكراني.

ردود الفعل

وتوالت ردود الفعل الدولية لليوم الثاني. ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ((بأشد العبارات الهجوم الإرهابي)).

كما قدم مجلس الأمن الدولي تعازيه وحض جميع الدول على ((التعاون بصورة نشطة)) مع الحكومة الروسية والسلطات الأخرى لمحاسبة مرتكبي ومؤيدي ((هذه الأعمال الإرهابية المشينة وتقديمهم للعدالة))، فيما عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن الصدمة إزاء الهجوم.

وقدم البيت الأبيض تعازيه، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: ((نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع))، كما ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالهجوم.

وفيما ندد حلف الناتو والمفوضية الأوروبية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشدة بالهجوم دانته كذلك الصين والهند وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا السويد واليابان وإيران وتركيا والمكسيك وفنزويلا وإسرائيل وكينيا ومالي وأفغانستان.

وبعث الرئيس السوري بشار الأسد برسالة إلى بوتين عبر فيها عن إدانته للهجوم الذي دانته السعودية ولبنان والسلطة الفلسطينية.

مكسب ميداني

في الأثناء، أعلنت روسيا أمس، سيطرتها على قرية جديدة في قطاع مهم من الجبهة، قرب مدينة شاسيف يار الرئيسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الجيش ((حرر)) قرية إيفانيفسكي القريبة من شاسيف يار التي قد تصبح الهدف التالي.

وتأتي السيطرة على إيفانفيسكي، الواقعة بين مدينتي باخموت التي سيطرت عليها القوات الروسية قبل بضعة أشهر، وشاسيف يار التي تسعى موسكو للسيطرة عليها. وفي حال نجحت القوات الروسية في ذلك، يمكنها تكثيف هجماتها على كراماتورسك، المدينة الكبيرة في دونباس.

وإلى الجنوب، أعلن الجيش الروسي سيطرته على قرية تونينكي الواقعة غرب بلدة أفدييفكا التي سيطر عليها في فبراير.

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