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أجواء «السيف» الرمضانية

3/23/2024 7:21:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعدّ منطقة السيف التاريخية، واحدة من المعالم السياحية الرائعة على خور دبي، حيث يمكن لزوارها الاستمتاع بأجواء شهر رمضان المبارك مع ديكورات ضوئية متلألئة، معروضة عبر طرقاتها وممراتها، المزدانة بالفوانيس.

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