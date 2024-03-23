أجواء «السيف» الرمضانية

أجواء «السيف» الرمضانية
التاريخ
3/23/2024 7:21:58 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تعدّ منطقة السيف التاريخية، واحدة من المعالم السياحية الرائعة على خور دبي، حيث يمكن لزوارها الاستمتاع بأجواء شهر رمضان المبارك مع ديكورات ضوئية متلألئة، معروضة عبر طرقاتها وممراتها، المزدانة بالفوانيس.
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