الشامسي: اللقيمات والهريس والسمبوسة أصدقائي في رمضان

اعتبر سلطان الشامسي، لاعب نادي العين، شهر رمضان المبارك فرصة مثالية لممارسة العادات والهوايات التي غالباً ما يفتقدها في الأيام العادية، مثل التجمع على مائدة واحدة مع الوالد والوالدة وأفراد الأسرة.

وزيارة الأصدقاء والأقارب، فضلاً عن ممارسة طقوسه الدينية والتقرب أكثر إلى الله، وأوضح أن يومه خلال الشهر الفضيل يبدأ بصلاة الفجرة وقراءة ما تيسر من القرآن، موضحاً أنه يميل دائماً إلى النوم ما بين الصلوات لأنه غالباً ينام متأخراً بعد السحور.

وعن الوجبات التي يجب تناولها في رمضان قال: اللقيمات والهريس والسمبوسة الأصدقاء الأقرب إلى قلبي في رمضان، وبالطبع الرطب والحساء الساخن وشرب اللبن ولا يميل في الغالب لشرب العصائر.

وقال: دائماً أحب الإفطار مع الوالد والوالدة وأخواني في المنزل والأقارب، وفي وقت السحور غالباً أسهر مع الأصدقاء، حيث يتجمعون في منزل أحدهم ويتسامرون إلى وقت السحور قبل الذهاب إلى النوم في انتظار اليوم التالي.

أجواء مميزة

وأكد الشامسي، أنه ككل المسلمين يسعد بقدوم الشهر الفضيل والذي يحمل معه أجواء مميزة وطابعاً خاصاً ويبث البهجة في النفوس وهو مناسبة للقاء الأهل والأصدقاء على مائدة الإفطار وفي وقت السحور لا يتسنى له كلاعب كرة قدم مثل هذا التجمع ولا تتاح له الفرصة للتجمع ولقاء الأحباب قبل رمضان بسبب انشغاله دائماً بالتدريبات والمباريات والمعسكرات.

برنامج

وعن برنامجه اليومي خلال الشهر الفضيل قال: بالطبع البداية تكون بصلاة الفجر وقراءة ما تيسر من القرآن وخلال الفترة ما بين العصر والمغرب يتدرب في المنزل وما بين الصلوات غالباً يميل إلى الراحة والنوم وبعض الإفطار يتجه إلى النادي للتدريبات أو المباريات إذا كانت هناك مباراة.

هوايات

وعن الهوايات التي يمارسها في رمضان قال: أميل دائماً للمسامرة مع الأصدقاء ولعب البلاي ستيشن، وأكد الشامسي أنه إذا أتيحت له فرصة بالصيام في دولة أخرى غير الإمارات فإنه يتمنى الصيام في المملكة العربية السعودية وقضاء الوقت قبل وبعض الإفطار في الحرم المكي.

وعن الذكريات والمواقف الطريفة التي مر بها في شهر رمضان، أوضح الشامسي أن ذكرياته دائماً لطيفة في الشهر الفضيل بتجمع الأهل والمسامرة والبقاء أغلب الوقت إلى جانب الوالد والوالدة وهو الأمر الذي لا يتسنى له كلاعب كرة قدم قبل قدوم شهر رمضان، وقال إنه لا يتذكر مواقف بعينها ولكنه كل ما يعرفه أنه دائماً يكون سعيداً بمقدم هذا الشهر المبارك.