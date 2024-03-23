«حداء الإبل» تراث شفوي يستمد مخزونه من الحياة البدوية

يستحضر شهر رمضان المبارك معه هذا العام، كما في كل عام، بعضاً من عادات المجتمع الإماراتي وتقاليده وطقوسه المتوارثة عن الأجداد.

مستدعياً من الذاكرة معارف وقصصاً تناقلتها الأجيال على مر السنين، هي جزء من إرث البلاد الثقافي الذي حرصت دولة الإمارات على صونه بإدراج عناصره على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، ومثال على ذلك، ((حداء الإبل)) الذي تم إدراجه في ديسمبر 2022 كأحد العناصر الرئيسة لهذا التراث، بهدف حمايته وتوثيقه وإتاحة الفرصة لتطويره.

((الحداء)) هو غناء الرعاة ومواويلهم الصادحة في الصحراء العربية وهم ينادون على الإبل لحثها على التجمع أو السير في انتظام، شكل منذ الأزل وسيلةً للتواصل مع قطعانهم، ومع الوقت تطور هذا التعبير الشفوي من مجموعة من الأصوات إلى فن من الشعر الغنائي البدوي، دخلت فيه المعاني والأشطر الموزونة وغنى المحتوى، وتميز بجمال المعنى وعذوبة الصوت.

فكان أنيساً للرعاة في حلهم وترحالهم، وموروثاً شفهياً متناقلاً أسس لمخزون هائل من القصص والمرويات على امتداد تاريخ العرب.

شعر غنائي

وتفيد المصادر المطلعة، أن كل حدوة ينادي بها رعاة الإبل قطعانهم اليوم تتألف من عدة أبيات، وغالباً ما تنساب موسيقاها بلحن حزين في تناغم مع الترحال والتنقل، إلاّ حين يكون غناء الحدّاء لغرض حماسي تشجيعي، حينها تختلف النغمات.

وعندما يطلق الراعي الحدوة، تتفاعل الإبل مع الأصوات اعتماداً على اللحن والطريقة التي دربها عليها الراعي، وهي تعرف صوت صاحبها وتستجيب له فوراً.

ويستقى الحداء كتراث شفوي مخزونه من بيئة البدو وثقافتهم وعلاقتهم الوثيقة بالناقة. فمن دون الإبل لما كانت الصحاري قابلة لسكن البشر، وقد شكلت تلك المخلوقات زاد البدو وعدتهم وكانت سفينتهم في الصحاري، واعتبروها مصدراً للفخر والاعتزاز، ورمزاً للعطاء والخير.

في الماضي، كانت ممارسة هذا التراث الذي توارثته الأجيال مرتبطة بالقوافل، حيث كانت تسير الإبل جنباً إلى جنب مع القوافل محملة بالأثقال في الصحراء، أما في الوقت الحالي فيستخدم لتوجيه قطيع الإبل وتهدئته أثناء الرعي، عن طريق استخدام الأصوات والإيماءات والأدوات الشفهية.