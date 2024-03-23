«صينية الجيران».. ترابط وألفة وتراحم

حركة نشطة قبل الإفطار، وأيادٍ تحمل صينية وضعت فيها أنواع من أطباق الطعام الشهي، في صورة تعبر عن التواصل والتراحم بين الجيران، ليعلو فيها صوت جرس الباب مع طرقات سريعة قبل غروب الشمس قبيل أذان المغرب، لتنبيه أهل البيت بوجود زائر على الباب، حاملاً معه ((صينية الجيران))، وعليها أطباق رمضانية، في منظر لا نشاهده سوى في هذا الشهر الكريم، لعادات تعبّر عن الترابط والألفة بين الناس.

تقول فاطمة المغني خبيرة في التراث الشعبي الإماراتي: إن تبادل الأطباق عادة من عادات شهر رمضان الكريم، تفوح منها مشاعر الود والحب وحسن الجيرة، ويستشعر فيها أهالي الفريج الواحد روح العائلة الواحدة، تلك اللقمة الهنية، التي تعدها ربة البيت بكل حب لأهل بيتها على مائدة الإفطار، ولا تنسى إرسال حصة منها لجيرانها.

وتضيف: أطباق تلك اللقمة تختلف من منزل لآخر، وتتنوع ما بين اللقيمات والأرز وخبز الرقاق والتمر والحليب، يحملها أبناء وبنات الحي على الصينية، يوزعون تلك الأطباق على الجيران.

وتشير المغني إلى أن تلك الأطباق كانت مميزة، رغم بساطتها، ووضع في أسفلها علامة ما بين دائرة أو إشارة ((إكس))، أو ((مربع))، لتعرّف عن كل عائلة في الحي كالعنوان، ولكي يكون من السهل معرفة أصحاب هذا الطبق، فعند إرجاعه يجب ألا يكون خالياً، حيث يوضع بداخله ما تيسر من الموجود من الطعام، وهي عادة تؤكد على الكرم المعروف لدى العرب.

وترى المغني أن عادة توزيع أطباق الطعام في رمضان على الجيران، ما زالت موجودة، بالرغم من التطورات العصرية.

وإنما اختلفت عن السابق كثيراً، لتصبح أكثر كلفة عن ذي قبل، واصفة ذلك التقليد الجميل، بأنه كان أكثر بساطة بحكم الحياة الماضية، وأنه في ظل تطورات الحياة، بات تبادل الطعام عادة تعكس المودة والاحترام المتبادل بين الجيران، إذ يحرص كل جار على أن يذوق جاره من الطعام الذي أعدوه على الإفطار.