مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء.. تقنيات صديقة للبيئة

يعتبر مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، في حديقة الحيوانات بمنطقة العين الخضراء، أحد المباني التي تجسد الاستدامة، حيث يجسد تصميمه المستدام البيئة الصحراوية المحلية.

كما استخدمت في بنائه مواد معاد تدويرها 80 %، إضافة إلى ألواح شمسية توفر أكثر من نصف ما يحتاجه المبنى من الطاقة الكهربائية.

ويتميز مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء باستخدام التقنيات الصديقة للبيئة التي توفر استهلاك الطاقة. ويعتبر نموذجاً مثالياً للأبنية الصديقة للبيئة التي تستخدم تقنيات مستدامة ومن شأنها تعزيز الجهود لتحقيق رؤية أبوظبي 2030 وتحويلها لإمارة رائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

ويعتبر المركز أول مبنى في دولة الإمارات العربية المتحدة يحصل على تصنيف خمس لآلئ في نظام الاستدامة في مرحلة التصميم، حيث تم اتّباع معايير مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والالتزام بها كلّ الالتزام. كما حصل على الجائزة البلاتينية من ((لييد)) وهي القيادة في الطاقة والتصميم البيئي، وهي شهادة التصنيف الدولية التي تقيم تصميم وبناء وتشغيل المباني الخضراء عالية الأداء.

ومن جانب آخر تكمن فكرة المركز وتصميم الأنظمة فيه بالدرجة الأولى إلى تقليل استخدام الطاقة للتبريد والإضاءة، والتقليل من استخدام الماء. بمعنى أن الجزء الأمامي من المبنى وهي الجسور المعلقة مصمم على شكل نبات الفطر بحيث يكون محمولاً على جسور ((كونكريتية)) كبيرة، وهذا ساهم في توفير الظل عند المدخل، وإعطاء مساحات داخلية كبيرة.

كما أن الكساء الخارجي للمبنى تم اختياره ليتماشى مع البيئة المحيطة للمبنى حيث صمم بدرجة انعكاس عالية، مما يساهم أيضاً في تقليل كمية الحرارة الممتصة داخل المبنى.

كما تم استخدام مواد صديقة للبيئة في المبنى ومن مُوردين محليين بهدف تلبية متطلبات الاستدامة في بناء الجدران المتعرجة والمستوحاة من كرب النخلة، وبها أسطح خشنة تساعد في حفظ البرودة وتقلل من تأثير صدى الصوت، ولونها يساهم في انعكاس الضوء بالتالي لا توجد هناك حاجة إلى كمية عالية من الإضاءة.

ويعد مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء مجمعاً هندسياً يشمل مستوياتٍ عدة، كما يتيح حجمه وطبيعة المحتوى للزوار اختبار باقةٍ ضخمة من التجارب. كما يشمل تشكيلة كاملة من الوسائط التفسيرية التي تتضمن بيئات غامرة، ومعارض تفاعلية سمعية وبصرية، ومنحوتات ونماذج منمقة، ومجموعات نموذجية، ورسومات غرافيكية ومسرحاً ضخماً. ويضم أكثر من 11 ألف إصدار مطبوع والكتروني.

كما يلعب دوراً مهماً في تنمية الوعي البيئي والاستدامة لدى الطلبة والزوار والمختصين من مختلف الفئات العمرية.

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف، كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.