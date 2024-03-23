سفينة ثالثة إلى غزة محمّلة بـ4630 طناً مواد إنسانية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط الجوي الثاني عشر للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر طائرتين، حملتا 24 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية ((طيور الخير)) إلى 486 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية. وتأتي عملية ((طيور الخير)) ضمن إطار ((عملية الفارس الشهم 3)) لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما ضاعفت دولة الإمارات جهودها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُقدم هذه المساعدات عبر تضافر جهود المؤسسات الخيرية في الدولة، متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وغيرها من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.

من جهة أخرى، أبحرت أمس سفينة المساعدات الاماراتية الثالثة وعلى متنها 4630 طناً من المواد الإنسانية، متجهة إلى مدينة العريش، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية ((الفارس الشهم 3)) لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

تحمل السفينة، التي انطلقت من ميناء الفجيرة، 4218.3 طناً من المواد الغذائية، و 370.2 طناً من المواد الإيوائية، و 41.6 طناً من المساعدات الطبية، بالإضافة إلى 6 صهاريج للمياه وصهريجين للمجاري وخزان ديزل.

وقد أسهم في تأمين حمولة السفينة كل من: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وتم ذلك بواسطة 267 شاحنة، فرّغت حمولاتها على السفينة.

وأقامت دولة الإمارات، في إطار عملية ((الفارس الشهم 3))، العديد من المبادرات، تضمنت إنشاء مستشفيين ميدانيين؛ الأول داخل قطاع غزة، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش، إضافة إلى إقامة 5 مخابز أوتوماتيكية، كما تم توفير الطحين لـ 8 مخابز قائمة في غزة.

إضافة إلى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوناً و200 ألف غالون يومياً، يجري ضخها إلى قطاع غزة، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة. كما أطلقت قيادة العمليات المشتركة، مؤخراً، عملية ((طيور الخير)).

وذلك لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة التي لا تصل إليها المساعدات في شمال القطاع، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها حتى اليوم 486 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية.

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