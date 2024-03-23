«يمعة رمضان» .. ذكريات عمرها 47 عاماً

يحرص أكثر من 50 من كبار المواطنين من خريجي ثانوية جمال عبدالناصر ضمن دفعة العام 1976، ومن أوائل المبتعثين للدراسة في أمريكا ومنذ أكثر من 47 عاماً، على الالتقاء سنوياً في منتصف شهر رمضان عقب أداء صلاة التراويح في مجلس أحدهم، يتذكرون أيام الصبا ويسترجعون الذكريات أيام المدرسة والجامعة والفترة التي ابتعثوا فيها للدراسة بأمريكا.

((البيان)) كانت حاضرة في اللقاء هذا العام، والذي عقد في ضيافة رجل الأعمال عبدالله العارف أحد أصدقاء المجموعة في مزرعته في منطقة الخوانيج بدبي، والذي حضره ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بدبي.

يقول عبدالله العارف: سررت باستضافة أصدقائي في الصغر بصحبة أبنائي وأحفادي، فحينما نجتمع نبدأ بسرد الأحداث والمغامرات التي خضناها معاً، كيف كنا نلعب ونشاكس ونوبخ معاً، ونتذكر مشاركتنا في البعثة التعليمية، وغيرها من الأيام التي لا يمكن للسنين محوها من ذاكرتي.

ويتابع: حينما نجتمع تعلو قهقهاتنا لمواقف نبحر بها بخيالنا ونتذكرها كأننا نعيش الحدث الآن، ومهما كثر أو قل عدد الأصدقاء في حياة الشخص يظل أصدقاء الطفولة لهم مكانة خاصة، فهؤلاء في نظري لا يمكن تعويضهم والحصول على صداقة تحمل كل هذا الكم من الحب والوفاء والتفاهم في صداقات الطفولة.

ويشعر الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، بالسعادة حينما يسترجع ذكريات الصداقة القديمة ويروي الذكريات التي كانت تجمعهم أيام المدرسة أو حتى في أثناء البعثة الدراسية في الخارج.

ويقول الدكتور البستكي: ذكريات عدة لا يمكن طيها، وعلى الرغم من انشغالاتنا سواء بسبب أعباء العمل أو الحياة بشكل عام، فإننا نتواصل بين الحين والآخر عبر التكنولوجيا المختلفة، ونحرص على الاجتماع في رمضان على مائدة السحور.

ويؤكد أن الصداقة حاجة ضرورية للإنسان فلا يستطيع العيش بمعزل عن الآخرين لأنه اجتماعي، والصداقة تعني العطاء المتبادل، ولذلك فهي من أهم العلاقات الاجتماعية التي يكونها الإنسان، ولذلك لابد للإنسان من أن يحسن اختيار أصدقائه والأهم من ذلك المحافظة على هذه الصداقة.

ويقول فريد البستكي منسق اللقاء: لا يمكن نسيان أصدقاء الطفولة مهما طال الأمد ودارت الأيام، والشيء المثير حقاً أن صداقات الطفولة تصبح أقوى الصداقات إذا استمرت من دون انقطاع، فبمجرد مكالمة هاتفية واحدة يمكن استعادة الذكريات الجميلة.

ويضيف: هناك حنين إلى الماضي دائماً، ونعده جميلاً، ولذا نرى أن الحرص على الصداقة بصفة عامة وصداقة الطفولة بصفة خاصة شيء جميل عميق المغزى.

ويقول فؤاد أحمد: استفدنا من تقنيات وسائط التواصل الاجتماعي واستعدنا من شغلته الحياة إلى مجموعتنا واسترجاع أكثر من 47 عاماً مضت على صحبتنا وزمالتنا في الدراسة.

ويقول جاسم البستكي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمرشدين السياحيين: يمكن للمرء معرفة أناس جدد كل يوم، ولاشك في أن في جعبتنا العديد من الأصدقاء والمعارف.

ويقول ناصر أكرم، إن أهم الصداقات وأفضلها التي تدوم طويلاً، فالشخص يقاس بعمق صداقاته.

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