الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتقال باليوم العالمي للأرصاد الجوية، الذي يصادف الثالث والعشرين من مارس كل عام، ويهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة للأرصاد الجوية في حياتنا اليومية، ودورها الحاسم في حماية الأرواح والممتلكات.

ويعدّ هذا اليوم فرصة لتقدير الجهود المبذولة في مجال الأرصاد الجوية والتنبؤات الجوية وكذلك للتوعية بالتغيرات المناخية وتأثيرها على كوكبنا.

أهمية

ويحمل يوم الأرصاد الجوية العالمي، لهذا العام أهمية خاصة، حيث يشهد لحظة فارقة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية مع تولي رئيس المنظمة والسكرتير العام الجديدين مهام عملهما بعد انتخابهما أخيراً؛ ومن المتوقع أن تضفي هذه التغييرات في القيادة رؤى جديدة وزخماً متجدداً على جهود المنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛ ويتوقع من القادة الجدد أن يتناولوا تعقيدات الديناميكيات المناخية العالمية باستراتيجيات مبتكرة وتعاون دولي معزز، بهدف قيادة المنظمة نحو آفاق أرحب في مواجهة التحديات الملحة المتعلقة بالطقس والماء والظواهر المناخية.

وقال الدكتور عبدالله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في كلمة له بهذه المناسبة: بصفتي الرئيس الجديد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ((WMO))، يشرفني أن أتوجه إلى المجتمع العالمي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية هذا العام، مشيراً إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال الأرصاد الجوية ودوره الحاسم في تشكيل مستقبل مستدام، وأكد : نبدأ فصلاً جديداً، مميزاً بالوحدة والابتكار والالتزام الراسخ برفاهية كوكبنا.

ونوه المندوس إلى أن موضوع اليوم العالمي للأرصاد الجوية هذا العام، ((في طليعة العمل المناخي))، يسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين مناخنا وموارد المياه، ويعمل كتذكير بالغ الأهمية بالتحديات التي نواجهها بسبب تقلبات المناخ والتغيرات المناخية، والحاجة الملحة للعمل المشترك لضمان أمن المياه للجميع.

وأضاف: في سنتي الأولى كرئيس، ألتزم بشدة بتعزيز التعاون الدولي واستخدام أحدث العلوم والتكنولوجيا لتحسين الخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه في جميع أنحاء العالم، جهودنا تهدف ليس فقط إلى تعزيز فهمنا لظواهر الغلاف الجوي للأرض، ولكن أيضاً إلى استغلال هذه المعرفة لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وشدد على أنه لا يمكن التقليل من أهمية خدمات الأرصاد في التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، ومن الضرورة القصوى تحسين أنظمة التحذير المبكر للأحداث الجوية القاسية والدعم المستمر لإدارة موارد المياه والزراعة، لذلك يعتبر دور الأرصاد الجوية في بناء مجتمعات ونظم بيئية مرنة أمراً بالغ الأهمية.

استعداد

ودعا الدكتور عبدالله المندوس، الحكومات والمنظمات والأفراد إلى الانضمام في شراكة عالمية لمواجهة التحديات العاجلة التي يطرحها تغير المناخ؛ وقال: معاً يمكننا تعزيز ثقافة الاستعداد والابتكار من أجل مستقبل مستدام، وضمان استمرار الأرصاد الجوية كشعاع من الأمل ومحرك للتقدم.

وتوجه رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في ختام كلمته، إلى المجتمع الدولي قائلاً: بينما نمضي قدماً، دعونا نتذكر أن أفعالنا اليوم ستشكل إرث المناخ الذي نتركه للأجيال القادمة، دعونا نسعى لعالم يسود فيه الوئام بين الإنسان والطبيعة، موجهاً بمبادئ الاستدامة والإنصاف والتميز العلمي.

جدير بالذكر أنه قد تم انتخاب الدكتور عبدالله المندوس في يونيو من العام الماضي لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمدة 4 سنوات تبدأ من 2023 وتمتد حتى 2027.

وتلعب هذه الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تضم 139 دولة أعضاء، دوراً حيوياً في التعاون والتنسيق الدوليين بشأن حالة الغلاف الجوي للأرض وتفاعله مع البيئة والمحيطات، بالإضافة إلى الطقس والمناخ الناتج عن ذلك وتوزيع الموارد المائية المترتبة على هذا التفاعل.

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