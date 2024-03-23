شرطة دبي تبحث التعاون مع «سوبارو للسيارات»

بحث اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع شركة سوبارو للسيارات، خلال الاجتماع الذي عقد في الإدارة العامة للمرور، بحضور نائبه العميد جمعة سالم بن سويدان، والعميد محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية، وحامد خوري، رئيس مجموعة خوري للسيارات، وكيل شركة سوبارو، وسو سامير برادان، المدير العام، وعبدالرحمن خوري، المدير الإداري لمجموعة خوري للسيارات.

وأشاد اللواء سيف المزروعي بالتعاون والتنسيق المشترك بين شرطة دبي وشركة سوبارو في مجال دعم البرامج وأنشطة القيادة بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة على عقد الشراكات مع القطاع الخاص، وأن التعاون الاستراتيجي بين الجانبين يعكس توجهات شرطة دبي في تعزيز التواصل والتعاون الإيجابي والتكامل المنشود في تنفيذ المبادرات المشتركة والمسؤولية الاجتماعية، التي تعبر عن الصورة الرائدة لإمارة دبي.

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