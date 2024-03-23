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شرطة دبي تشارك في معرض العمل التطوعي بكليات التقنية

3/23/2024 7:21:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة العلاقات المجتمعية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، في فعاليات معرض العمل التطوعي الذي نظمته كليات التقنية العليا تحت شعار ((التطوع: استدامة العطاء والسعادة))، الذي يهدف إلى تعزيز قيم التّطوّع وغرسها في نفوس الطلبة وتسليط الضوء على أهمية الأنشطة التطوعية في تعزيز التلاحم والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وشاركت شرطة دبي بمحاضرة عن التطوع المجتمعي والفرص التطوعية، ومنصة التطوع بشرطة دبي، ألقاها الرائد خالد عبيد السويدي مدير إدارة العلاقات المجتمعية.

وأشار الرائد خالد السويدي، إلى مجموعة من الفرص التطوعية المتاحة لطالبات كليات التقنية العليا عبر مجالات وأقسام متعددة، وذلك تأكيداً على التزام شرطة دبي تعزيز الفرص التطوعية وتطوير مهارات الطالبات وخبراتهن العملية.

وأضاف الرائد السويدي، إن المبادرات التطوعية التي يتم الإعلان عنها في المنصة الإلكترونية، تأتي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، واستكمالاً لمسيرتها منذ القدم في إشراك المجتمع في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية، مبيناً أن منصة التطوع في شرطة دبي، تُتيح العديد من الفرص والتجارب للمتطوعين للعمل وتقديم الخدمات الإنسانية في مختلف المجالات في المجتمع، إلى جانب إسهامها في رفع مستوى الوعي وثقافة التطوع.

وتابع إن المنصة تُتيح أيضاً إمكان الاطلاع على المبادرات والفعاليات والمناسبات كافة، واختيار ما يناسب التطوع، وفقاً لما يتمتع به الفرد من مهارات وإمكانات، إلى جانب إضافة ما لديه من مهارات وتعزيزها بالشهادات المطلوبة، مُبيناً أنه يتم الإعلان عن الفرص التطوعية في مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لشرطة دبي. وشاركت شرطة دبي في معرض العمل التطوعي بكليات التقنية في جلسات النقاش وورش العمل التفاعلية التي تناولت أهمية العمل التطوعي ومفهومه وقيمه التي تسهم في نشر السعادة بين الأفراد في المجتمع.

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