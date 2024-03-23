الحكام يواصلون استقبال المهنئين في رمضان

واصل أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، استقبال المهنئين في رمضان، فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، استقبال المهنئين بشهر رمضان الفضيل.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهنئة بشهر رمضان من قراء القرآن الكريم ضيوف فعاليات ((رمضان عجمان تقوى وإيمان)) في دورتها الـ18، يتقدمهم القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي من دولة الكويت، والقارئ الشيخ معاذ الدويك من المملكة المغربية، والقارئ الشيخ عبدالعزيز سحيم من دولة الجزائر، والقارئ الشيخ عبدالرزاق الدليمي من جمهورية العراق.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بقصر سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، وعدد من الشيوخ.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

والعميد الدكتور على بن ظاعن الغفلي، مدير مكتب سمو وزير الداخلية، وأحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

رأس الخيمة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

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