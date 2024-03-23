حمدان بن محمد يأمر بزيادة رواتب أئمة ومؤذني المساجد في دبي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بزيادة رواتب الأئمة والمؤذنين في المساجد التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، تقديراً لدورهم في أداء الرسالة الإنسانية في خدمة المجتمع وتعزيز منظومة القيم فيه.

وتأتي هذه المبادرة الكريمة في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم وتعزيز دور أئمة المساجد في نشر رسالة الإسلام السمحة، وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية، وتقديراً لجهودهم الحثيثة في خدمة الشؤون الدينية وتكريس المبادئ المجتمعية البنّاءة.

اهتمام خاص

وأولت القيادة الرشيدة في دبي اهتماماً خاصاً بالعاملين في المساجد، من الأئمة والمؤذنين إيماناً بدورهم المجتمعي الفعال في خدمة بيوت الله تعالى، والنداء للصلاة وإمامة الناس فيها، وتهيئة أفضل الأجواء للمصلين، ليؤدوا صلاتهم بخشوع واطمئنان، بالإضافة إلى دورهم التوعوي والتربوي عبر الخطابة ودروس المساجد وغيرها.

وانطلاقاً من هذه الأهمية والمكانة جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة رواتب الأئمة والمؤذنين في المساجد التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، تقديراً لدورهم في أداء الرسالة الإنسانية في خدمة المجتمع وتعزيز منظومة القيم فيه، والتي أمر بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

رعاية واهتمام

وتعكس زيادة الرواتب، حرص القيادة الرشيدة في الإمارة على العناية بالإنسان، وإيلاء المواطنين والمقيمين فيها كل الرعاية والاهتمام، إيماناً منها بأن الإنسان محور التنمية، وأن إسعاده من أسمى الغايات، وهو نهج راسخ في دولة الإمارات، ولذلك تتجدد في كل وقت وحين المبادرات والمكرمات التي تطلقها القيادة الحكيمة للارتقاء بجودة حياة الناس، وتوفير أفضل سبل المعيشة لمختلف الفئات والشرائح.

كما تعكس زيادة الرواتب، التقدير المتواصل لجهود الأئمة والمؤذنين في مساجد دبي، والدور الكبير الذي يقومون به في جعل بيوت الله إلى جانب دورها الديني، منارات ثقافية وحضارية ومنبراً لإعلاء قيم التعايش والإخاء في المجتمع المحلي، ومنبراً أساسياً لتكريس رسالة التسامح ومد جسور التقارب بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

فالمكانة العظيمة التي توليها إمارة دبي لا تقتصر على بناء المساجد وضمان تطويرها وتحديثها المستمر، بل تشمل رسالتها ودورها في نشر المقاصد النبيلة في تعزيز الثقافة الدينية لأفراد المجتمع، وما تضيفه إلى الجوانب الحضارية والثقافية والاجتماعية.

تحفيز عاملين

كما أن الزيادة في رواتب الأئمة والمؤذنين، تعكس أيضاً حرص القيادة الرشيدة في دبي على تقدير الكفاءات البشرية المتميزة، وتحفيز العاملين في المساجد على الإبداع والابتكار للقيام بواجباتهم ومهامهم الوظيفية على أفضل وجه ممكن في أجواء تكفل لهم الراحة والسعادة.

كما تترجم هذه المبادرة الغالية، حرص القيادة الرشيدة في دبي على توفير جميع المقومات والمتطلبات لضمان الحياة الكريمة للأسر المواطنة وكافة العاملين في حكومة دبي، وبما يسهم في استدامة استقرارهم وازدهار مستقبلهم، كما تسعى إلى توفير البيئة الداعمة لجميع العاملين في بيوت الله، والحفاظ على أفضل الكفاءات والعقول للمساهمة في إعلاء قيم التسامح ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال.

تقدير

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن القيادة الرشيدة في دبي تقدر دور العلم والعلماء، وهؤلاء ممن شملتهم الزيادة جديرون فيها بكل أمانة، وهي من المكارم والأعمال السامية والإنسانية من القيادة الرشيدة في دبي للمستحقين.

لاسيما في شهر رمضان الفضيل، حيث تعكس المكرمة حرص القيادة الرشيدة على تقدير المستحقين لدورهم بنشر تعاليم الدين، والارتقاء بالقيم والأخلاق، ونشر قيم التسامح والمحبة والتكافل في المجتمع.

وقال مدير عام الدائرة: ((المكرمة ليست غريبة على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهي رفعت من همم العاملين في المساجد من الأئمة والمؤذنين وأثلجت صدورهم في هذا الشهر الفضيل، فقد قضوا سنوات يعملون في خدمة بيوت الله عز وجل، يتابعون مساجدهم وصلواتهم وملازمين أوقاتها، يحفظون كتاب الله، مخلصين لواجباتهم، ويقفون على مسؤولياتهم، جزى الله قيادتنا الرشيدة خير الجزاء في الدنيا والآخرة)).

شكر

كما أعرب أئمة وخطباء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للمكرمة السامية بزيادة رواتب الأئمة والمؤذنين في المساجد التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مؤكدين أنها أثلجت صدورهم وشدت من هممهم لخدمة بيوت الله.

وقال خالد أحمد حبيب آل غريب، إمام وخطيب مسجد أحمد الغيث بالبرشاء جنوب: ((أحمد الله أن وهبنا ولاة أمر يرعون بيوت الله عز وجل، ويعظمون من شأنها ويكرمون أهلها وأئمتها.

وذلك مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المكرمة هي إضافة لمكارم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المستمرة في أعمال الخير، لاسيما لأهل العلم والعلماء، وقد أثلجت صدورنا وأهلنا وشدت من هممنا لخدمة بيوت الله في الأرض، وندعو الله أن يحفظ شيوخنا وحكامنا ويطيل في أعمارهم على طاعته اللهم آمين)).

وعبر الإمام والخطيب أحمد محمد أمين المرزوقي، إمام وخطيب مسجد حسن عبدالله بالغزوز بالقوز الأولى، عن سعادته بهذه المكرمة، وقال: ((عملاً بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، والشكر بالنيابة عن جميع الأئمة والمؤذنين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم)).

من جهته، قال الإمام والخطيب محمد أمين نوالة، إمام مسجد محمد حسن الشيخ بالطوار 2: ((هذه المبادرة ليست بغريبة على القيادة الرشيدة في دبي، بل هذا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان، فكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان)).

وقال وائل عادل أحمد عزعزي، إمام أول بمسجد الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم: ((نشكر للقيادة الرشيدة في دبي هذه المكرمة التي تمثل إحدى مكارمهم وخيرهم في كل مكان، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على سعيها في هذا الخير، ونسأل الله أن يديم الفضل والخير على دولة الإمارات)).

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