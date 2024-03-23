رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس روسيا في ضحايا الهجوم الإرهابي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة موسكو.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

تضامن

من جهة أخرى، أضاءت دولة الإمارات أبرز معالمها وفي مقدمتها برج خليفة ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية ((أدنوك))، وفندق برج العرب وبرواز دبي، مساء أمس، بألوان العلم الروسي تضامناً مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء.

وكانت دولة الإمارات قد أعربت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

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