«آر تي إس» تتعاون مع «ماريوت» الدولية لإدارة فندق في دبي

كشفت مجموعة ((آر تي إس)) للاستثمار، عن توقيع اتفاقية مع ماريوت الدولية لإدارة فندقها المميز في الخليج التجاري بدبي، مع تغيير اسمه ليصبح فندق ((رينيسانس الخليج التجاري بدبي))، ويضاف إلى محفظة ((ماريوت بونفوي)) للفنادق اعتباراً من الربع الثاني 2024. ويبقى الفندق مفتوحاً أمام الزوار والضيوف طيلة الفترة الانتقالية.

وقال أندريا ستريم، المدير العام للفندق في الخليج التجاري، بالنيابة عن مجموعة ((آر تي إس)) للاستثمار: يسرنا الإعلان عن انضمام منشأتنا الفندقية في الخليج التجاري إلى محفظة رينيسانس للفنادق، لتواصل بذلك تقديم أفضل معايير الرقي والتنوع الثقافي في هذه الإمارة النابضة بالحياة. كما يسعدنا العمل عن كثب مع ماريوت الدولية لتوفير أفضل خدمات الضيافة المخصصة في قلب دبي.

وسيركز الفندق، بوصفه جزءاً من فنادق رينيسانس، على تلبية احتياجات المسافرين المحبين للاستكشاف والتعرف على تجارب تتجاوز مفهوم الضيافة التقليدية، تماشياً مع فلسفة العلامة التجارية المتمثلة في توفير تجارب محلية فريدة لضيوفها. كما يسعى الفندق لتعزيز جوانب الاستكشاف والتصاميم المُنسّقة في تجارب الإقامة، ليثري ارتباط ضيوفه بمشهد الحياة النابض في الخليج التجاري.

نمو

من جانبه قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية: يواصل الخليج التجاري نموه بوصفه وجهةً رئيسية للمجتمعات السكنية والتجارية داخل دبي، ونتطلع لإثراء محفظتنا العقارية في المنطقة بافتتاح فندق رينيسانس الخليج التجاري بدبي. ويسرنا التعاون مع مجموعة آر تي إس للاستثمار لتعريف المنطقة بما تقدمه فنادق رينيسانس من تصاميم فريدة وخدمات متميزة وغيرها من المزايا الغامرة.

وأعربت مجموعة آر تي إس للاستثمار عن امتنانها لشركة ميلينيوم آند كوبثورن الشرق الأوسط القابضة المحدودة لما قدمته من مساعدة وتعاون مؤثرين، ولدعمها المستمر في تشغيل المنشأة الفندقية الثانية للمجموعة في منطقة برشا هايتس تحت مظلة علامة ميلينيوم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز